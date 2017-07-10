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Дэниел Крейг вернется к роли Джеймса Бонда

10 июля 2017 17:14
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Новости Великобритании. Британские таблоиды утверждают, что Дэниел Крейг все же передумал и согласился сыграть агента 007 еще в одном фильме «бондианы». Чуть раньше актер утверждал, что скорее «вскроет себе вены», чем согласится сняться в продолжении.

Дэниел Крейг вернется к роли Джеймса Бонда-1

Фото: TheHR

Ходят слухи, что продюсеры фильма смогли не только добиться от Крейга согласия, но и уговорить певицу Адель записать песню еще для одной части фильма. «Крэйг и Адель — выигрышная комбинация, они принесли хорошие деньги. Ушло некоторое время, но Дэниэл все же пришел к решению вернуться в роли агента 007. Что же до Адель, то ее участие пока не определено, но ей очень понравилось быть частью Бонда, так что, скорее всего, она вернется». Напомним, что певица уже записывала песню для франшизы – композиция «Skyfall» получила Оскар, Золотой глобус и Грэмми.

Дэниел Крейг вернется к роли Джеймса Бонда-4

Адель с «Оскаром» за песню «Skyfall» . Фото: Variety

После того, как Дэниел Крейг заявил, что больше не будет играть Бонда, ходило много слухов о новом актере в этой роли. Рассматривались кандидатуры Джейми Белла, Идриса Эльбы и Тома Хиддлстиона. Но в 2016 году Крейг изменил свое мнение: «Сниматься в «Бонде» — лучшая в мире работа. Нет ничего похожего на то, что мне приходится делать на площадках этих фильмов. Я люблю эту работу, меня от нее штырит. И если дальше меня будет так же штырить, то я продолжу».

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Адель

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