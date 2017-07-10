Дэниел Крейг вернется к роли Джеймса Бонда

Новости Великобритании. Британские таблоиды утверждают, что Дэниел Крейг все же передумал и согласился сыграть агента 007 еще в одном фильме «бондианы». Чуть раньше актер утверждал, что скорее «вскроет себе вены», чем согласится сняться в продолжении.

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Ходят слухи, что продюсеры фильма смогли не только добиться от Крейга согласия, но и уговорить певицу Адель записать песню еще для одной части фильма. «Крэйг и Адель — выигрышная комбинация, они принесли хорошие деньги. Ушло некоторое время, но Дэниэл все же пришел к решению вернуться в роли агента 007. Что же до Адель, то ее участие пока не определено, но ей очень понравилось быть частью Бонда, так что, скорее всего, она вернется». Напомним, что певица уже записывала песню для франшизы – композиция «Skyfall» получила Оскар, Золотой глобус и Грэмми.

Адель с «Оскаром» за песню «Skyfall» . Фото: Variety