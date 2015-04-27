Скарлетт Йоханссон о материнстве и браке: "Не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя как в цирке"

Новости США. Звезда фильма «Мстители», 30-летняя Скарлетт Йоханссон в интервью журналу People рассказала о том, каково это – быть матерью. Актриса и ее супруг, французский журналист Роман Дориак, стали родителями в сентябре прошлого года. Девочку назвали Роуз Дороти.

По слухам, возлюбленных познакомил их общий знакомый, когда Скарлетт отдыхала во Франции. Впервые пара появилась вместе на премьере фильма «Хичкок» в ноябре 2012 года. В октябре 2014 года пара официально поженилась.

Этот брак стал вторым для актрисы, с первым супругом – голливудским актером Райаном Рейнольдсом она прожила 2 года.

Актриса, занимающая первые строчки в рейтингах самых красивых и желанных женщин, открыла себя с новой стороны. Она стала преданной супругой и любящей матерью. Во время интервью актриса поведала о радостях и тревогах, связанных с рождением и воспитанием ребенка.

Скарлетт Йоханссон, актриса:

Когда мы с дочкой просто развлекаемся, и делаем глупые вещи, когда я могу ее рассмешить – это удовольствие не передать словами... Если бы я только могла положить его в карман и носить повсюду с собой.

Временами бывает тяжело. С одной стороны, вы не хотите изолировать детей от общества, а с другой – не хотите, чтобы они чувствовали себя как в цирке. Вы просто должны сказать себе: если я собираюсь в химчистку и кто-то меня фотографирует, что в этом такого?