Шварценеггер притворился бездомным и спал под собственным памятником

Новости США. Железный Арни не устает удивлять. Несколько часов назад на страницах 68-летнего актера и бизнесмена в социальных сетях появился вот этот снимок.
Новости США. Железный Арни не устает удивлять. Несколько часов назад на страницах 68-летнего актера и бизнесмена в социальных сетях появился вот этот снимок.
Фото: instagram.com/schwarzenegger/
Фотографию мужчина подписал следующим образом: «Как изменились времена».
Поклонники гадают, что может означать подобная выходка.
Напомним, Шварценеггер частенько разыгрывает своих фанатов: летом прошлого года в образе Терминатора он вышел на улицу, повеселил прохожих, а кого-то даже напугал.
В тот же день Арнольд притворился восковой фигурой в музее мадам Тюссо. Некоторые посетители были шокированы, когда
скульптура вдруг оживала и начинала говорить (фото + видео смотрите здесь).