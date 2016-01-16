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Шварценеггер притворился бездомным и спал под собственным памятником

16 января 2016 14:22
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Новости США. Железный Арни не устает удивлять. Несколько часов назад на страницах 68-летнего актера и бизнесмена в социальных сетях появился вот этот снимок. 

Шварценеггер притворился бездомным и спал под собственным памятником -1


Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Фотографию мужчина подписал следующим образом: «Как изменились времена».

Поклонники гадают, что может означать подобная выходка.

Напомним, Шварценеггер частенько разыгрывает своих фанатов: летом прошлого года в образе Терминатора он вышел на улицу, повеселил прохожих, а кого-то даже напугал.

В тот же день Арнольд притворился восковой фигурой в музее мадам Тюссо. Некоторые посетители были шокированы, когда

скульптура вдруг оживала и начинала говорить (фото + видео смотрите здесь). 

# Фотофакт # Кино # Звезды # Арнольд Шварценеггер

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