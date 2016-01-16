Шварценеггер притворился бездомным и спал под собственным памятником

Новости США. Железный Арни не устает удивлять. Несколько часов назад на страницах 68-летнего актера и бизнесмена в социальных сетях появился вот этот снимок.

Фотографию мужчина подписал следующим образом: «Как изменились времена».

Поклонники гадают, что может означать подобная выходка.

Напомним, Шварценеггер частенько разыгрывает своих фанатов: летом прошлого года в образе Терминатора он вышел на улицу, повеселил прохожих, а кого-то даже напугал.



В тот же день Арнольд притворился восковой фигурой в музее мадам Тюссо. Некоторые посетители были шокированы, когда