«Для меня ты всегда был и будешь моим главным Ангелом»: дочь Александра Тихановича в день рождения отца написала трогательное письмо

Новости Беларуси. 13 июля народному артисту Беларуси Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет. В этот день на своих страничках в социальных сетях поклонники, друзья, коллеги великого артиста вспоминают, каким человеком был Александр Григорьевич.

Свой личный праздник он много лет отмечал в Витебске, на фестивале «Славянский базар». В этом году на музыкальном форуме 13 июля пройдет концерт-посвящение народному артисту Беларуси. В память о нем композиции из репертуара Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской исполнят известные музыканты.

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Как только наступило 13-е число, на своих страницах в социальных сетях дочь Тихановича Анастасия опубликовала трогательное письмо. Певица поздравляет отца с днем рождения. «Это Божье благословение быть в окружении твоего тепла, мудрости и любви, которая у тебя всегда безусловная», – отмечает она.