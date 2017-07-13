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«Для меня ты всегда был и будешь моим главным Ангелом»: дочь Александра Тихановича в день рождения отца написала трогательное письмо

13 июля 2017 15:00
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Новости Беларуси. 13 июля народному артисту Беларуси Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет. В этот день на своих страничках в социальных сетях поклонники, друзья, коллеги великого артиста вспоминают, каким человеком был Александр Григорьевич.

Свой личный праздник он много лет отмечал в Витебске, на фестивале «Славянский базар». В этом году на музыкальном форуме 13 июля пройдет концерт-посвящение народному артисту Беларуси. В память о нем композиции из репертуара Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской исполнят известные музыканты.

«Маэстро умер, завещав нам счастье»: каким запомнят Александра Тихановича (здесь подробнее). 

Как только наступило 13-е число, на своих страницах в социальных сетях дочь Тихановича Анастасия опубликовала трогательное письмо. Певица поздравляет отца с днем рождения. «Это Божье благословение быть в окружении твоего тепла, мудрости и любви, которая у тебя всегда безусловная», – отмечает она.

«Для меня ты всегда был и будешь моим главным Ангелом»: дочь Александра Тихановича в день рождения отца написала трогательное письмо -1

Я смотрю в твои очи, Господи,
И бессонные ночи, Господи,
Исчезают во мрак,
В невозвратную даль (читать далее).

Это последние строки, написанные Александром Тихановичем.

Супруга и дочь Александра Григорьевича накануне его дня рождения впервые дали откровенное интервью.

Ядвига Поплавская: «В реальной жизни мы даже не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга»  (здесь подробнее). 

# Фотофакт # калейдоскоп # Александр Тиханович # Ушел из жизни Александр Тиханович

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