Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента

Новости Беларуси. От малого – к большому, от частного – к общему. Через регионы – ко всей стране. В центре внимания – средние города. Первая в обойме – Орша. Все решения, необходимые для опережающего развития Оршанского района, приняты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь дело за исполнителями, которым решать ключевую задачу: как стать примером. Первые результаты и, естественно, выводы – совсем скоро. Посевная покажет.

Но просто сидеть и ждать с Орши погоды – не вариант. Тем более что впереди большая работа и еще 10 городов и регионов, определенных для ускоренного социально-экономического развития.

Один из них – Барановичи. Без сомнения, регион не такой проблемный, как Оршанский. Здесь и показывающие результат промышленные предприятия (взять, к примеру, «Атлант» или хлопчатобумажное объединение), да и сельское хозяйство вполне себе на уровне, тем более климат позволяет экспериментировать и брать новые, порой неожиданные рубежи. Но людей из Барановичей и окрестностей волнует все то же, что и в других белорусских регионах: зарплаты, пенсии, цены, занятость. Это особенно очевидно во время общения населения с главой государства. Эдакий народный срез, который не просто нельзя игнорировать – важно дать ответ на каждый вопрос, пусть даже и не самый удобный. Подробности поездки Президента в Барановичский регион – в материале корреспондента Алены Сыровой.

Ремонт самолетов, мебель, молоко, сыр, мясорубки, компрессоры для холодильников, а еще знаменитые «лодочки» – кулинарный бренд города – вот неполный перечень того, что делают в Барановичах. Пожалуй, разностороннее региона в Беларуси сыскать трудно. Здесь живут и работают почти 200 тысяч человек, в городе почти две сотни предприятий. БПХО – одно из самых известных. У кого дома не найдется дома тканых изделий, пошитых здесь? А ведь когда-то промышленный гигант едва сводил концы с концами. В критический момент государство поддержало убыточный завод, да и сейчас не оставляет. За последние шесть лет денежный эквивалент господдержки достиг 13 миллионов долларов. Зато обновили оборудование, а следом и ассортимент, почти в пять раз увеличили экспорт и – внимание – государству перечислили порядка 45 миллионов долларов. Но главное – сохранили коллектив.

Наталья Дрозд, работник БПХО:

Изменилось все: и на производстве, прогресс и техника, пошив изделий. Все улучшилось, увеличилось производство в объеме. Зарплата тоже поднялась.

Если раньше приходилось отвоевывать даже свой рынок, то сегодня продукция, произведенная здесь, уверенно себя чувствует далеко за пределами Беларуси. Ежегодно расширяется география поставок. Кстати, в 2018 году БПХО, которое импортирует сырье за счет экспорта изделий, впервые вышло практически по сальдо к нулю.

Иван Турчак, генеральный директор Барановичского хлопчатобумажного объединения:

Мы начали развиваться на экспорт. Первое – это, конечно, Российская Федерация, Украина. Сейчас мы активно работаем с ЕС. Это Польша, Прибалтика, Скандинавия, есть пробные поставки у нас в Северную Америку и Бразилию. В 2019 году продавать за границу рассчитывают на 20 % чаще, так что вряд ли справедливо называть этот завод убыточным.





Алена Сырова, корреспондент:

Такую надпись на х/б ткани оставил Александр Лукашенко во время своего визита на БПХО в 2001 году. С тех пор, конечно, изменилось многое. Машинку купили, и не одну, и предприятие из убыточного превратилось в переживающее возрождение. Но главное осталось неизменным – касается не только промышленности и не только этого региона, а целой страны: сначала результат и четкий план развития – потом помощь и крепкое плечо государства.

Рассчитывать прежде всего на себя, искать новые рынки сбыта или формы продукции, делать ее экологичнее, а значит, привлекательнее для европейцев, например, активнее сотрудничать со странами дальней дуги и Китаем.

Президент регулярно акцентирует внимание на том, что крупнейший рынок мира открыт для белорусов, но почему-то его потенциал используют не так широко, как хотелось бы.

Да, на китайский рынок прямо из Барановичей идут составы с птицей или молочкой, но можно ведь больше. Александр Лукашенко ориентирует: пришло время думать не как сэкономить, потуже затянуть пояса, а как зарабатывать. Здоровая экономика – основа безопасности и успешного развития государства. Президент Беларуси поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат Визит главы государства в Барановичи уже окрестили Оршей-2. Именно с хорошо знакомого Президенту региона в прошлом году начали перезагрузку малых и средних городов Беларуси. Подвижки в Орше случились, но какой ценой?

За неисполнение поручений Президента высоких должностей тогда лишилось половина правительства. Уже обкатанную схему возрождения в ближайшие два года предстоит применить в еще 10 основных городах.

Чтобы не повторять ошибок соседей и не допустить скопления производственных сил в одной только столице, а равномерно распределить их по всей территории, важно, прежде всего, создавать рабочие места с достойной зарплатой. Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя» Об этом распоряжении, да и в общем-то обо всем, что обсуждали на совещании с активом, чуть позже из первых уст услышали и сами жители Барановичей.

Узнав о визите главы государства, они пришли к зданию исполкома, а Президент не смог пройти мимо. Конечно, подготовленный накануне аналитический срез – это хорошо, но ничто не передаст настроения, волнения людей эффективнее разговора глаза в глаза. Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии Зарплаты, цены и доступность жилья – вот три кита, от которых зависит, захотят ли люди ехать куда-либо в поисках лучшей жизни. Квартирный вопрос здесь решают довольно оперативно. Многодетные семьи, например, становясь на учет, в течение полугода получают жилье.

Это хорошо, но как быть другим? Квадратные метры по-прежнему удовольствие не из доступных. Три года назад семья Петровских поселилась в одной из новостроек в свежеотстроенном микрорайоне Барановичей. Детская площадка, магазины шаговой доступности – казалось бы, есть все для комфортной жизни.

Алексей и Наталья Петровские, жители Барановичей:

Нам не хватает детского сада и школы – это единственная проблема. И у нас очень плохие дороги. И если детский сад строится прямо в соседнем дворе, то с дорогами действительно беда – очень много улиц в Барановичах все еще не заасфальтированы. А те, что покрыты, регулярно латают во всей стране, но они расходятся по швам. Замкнутый круг? У Президента на этот счет иное мнение.

Если подходить ко всему по-хозяйски, то можно избежать лишних трат, уверен Президент. Взять хотя бы переработку мусора. В той же Швейцарии, да и во многих европейских странах, отказались от пластика в пользу стекла не только из-за экоубеждений. При рачительном подходе к этому вопросу мы с вами можем стать в два раза богаче. Но пока мы к этому не пришли. Как свидетельство – в том же новом районе в Барановичах при высокой концентрации контейнеров для мусора едва ли найдутся те, что для раздельного сбора. Александр Лукашенко: Каждое предприятие должно иметь свой план развития, в основе которого должен лежать план модернизации Но пока решение этой глобальной проблемы для горожан явно не в приоритете.

Очевидно лучше в регионе дела обстоят с зимними видами спорта. Может потому, что Барановичи – самый северный из городов Брестчины? Тем не менее, здесь есть ледовый дворец, а недалеко от агрогородка Мир, что в пригороде, пять лет назад между хвой стали прокладывать лыжероллерную трассу, что называется, своими силами. Теперь здесь хозяйничают, надеемся, будущие звезды биатлона.

Вот так ежедневно стрельбу вот уже четыре года оттачивает Александра Кравченко. Ее имя, несмотря на юный возраст, в спортивных кругах уже довольно известно. На Брестчине она лучшая.

Стреляет Саша пока почти на игрушечном стрельбище, маловато по габаритам. Это прежде всего бросилось в глаза Александру Лукашенко во время визита на трассу. Президент тут же поручил исправить ситуацию. Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир Помимо Александры профессионально биатлоном здесь занимаются полсотни ребят. Тренирует их Вячеслав Богуш – уже 40 лет он ищет и воспитывает из любителей настоящих спортсменов.

Действительно, биатлон, пожалуй, наше главное разочарование нынешнего зимнего сезона. Это констатировал и Президент. Все же Домрачева и Скардино ушли (подробнее здесь), а смена подрастает не так быстро, как хотелось бы. Да и тренеров, с опытом Вячеслава Богуша – единицы, а молодежь, к сожалению, в наставничестве не замотивирована.

В Беларуси на здоровье людей не экономят, а спорт – это его залог, Александр Лукашенко в 2018 году поручил разработать белорусский спортинвентарь, чтобы в каждом уголке страны ребята имели возможность заниматься. Вот и в этой школе вся экипировка (92 пары лыж, 82 пары ботинок и лыжероллеров плюс спортивная форма) отечественного производства.

Еще недавно этого необходимого качественного «богатства» здесь не было. Для спортсменов на пути к медалям, конечно, нет препятствий, но все же дырявые ботинки, в которых тренеровались воспитанники Богуша, вряд ли добавляли шансов на победы. В одном из сюжетов тренер об этом и рассказал. Александр Лукашенко не смог остаться в стороне. В итоге уже на «Снежном снайпере» ребята хвастались новинками, а во всех белорусских школах провели ревизию.

Вообще многое, если не все из того, что пишут в СМИ, Александр Лукашенко, тщательно изучает. Вот и повестка для поездки в Барановичи формировалась прежде всего на том, что обсуждали на форумах: мол, к приезду Президента город вычищали, дороги латали и что-то прятали. Глава государства к этому относится позитивно, ведь после генеральной уборки поддерживать порядок проще, а именно этим и должны заниматься жители, читай, хозяева города.