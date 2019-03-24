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Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента

24 марта 2019 17:41
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Новости Беларуси. От малого – к большому, от частного – к общему. Через регионы – ко всей стране. В центре внимания – средние города. Первая в обойме – Орша. Все решения, необходимые для опережающего развития Оршанского района, приняты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -1

Теперь дело за исполнителями, которым решать ключевую задачу: как стать примером. Первые результаты и, естественно, выводы – совсем скоро. Посевная покажет.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -4

Но просто сидеть и ждать с Орши погоды – не вариант. Тем более что впереди большая работа и еще 10 городов и регионов, определенных для ускоренного социально-экономического развития.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -7

Один из них – Барановичи. Без сомнения, регион не такой проблемный, как Оршанский. Здесь и показывающие результат промышленные предприятия (взять, к примеру, «Атлант» или хлопчатобумажное объединение), да и сельское хозяйство вполне себе на уровне, тем более климат позволяет экспериментировать и брать новые, порой неожиданные рубежи.

Но людей из Барановичей и окрестностей волнует все то же, что и в других белорусских регионах: зарплаты, пенсии, цены, занятость. Это особенно очевидно во время общения населения с главой государства. Эдакий народный срез, который не просто нельзя игнорировать – важно дать ответ на каждый вопрос, пусть даже и не самый удобный.

Подробности поездки Президента в Барановичский регион – в материале корреспондента Алены Сыровой.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -10

Ремонт самолетов, мебель, молоко, сыр, мясорубки, компрессоры для холодильников, а еще знаменитые «лодочки» – кулинарный бренд города – вот неполный перечень того, что делают в Барановичах.

Пожалуй, разностороннее региона в Беларуси сыскать трудно. Здесь живут и работают почти 200 тысяч человек, в городе почти две сотни предприятий.  БПХО – одно из самых известных. У кого дома не найдется дома тканых изделий, пошитых здесь? А ведь когда-то промышленный гигант едва сводил концы с концами. 

В критический момент государство поддержало убыточный завод, да и сейчас не оставляет. За последние шесть лет денежный эквивалент господдержки достиг 13 миллионов долларов. Зато обновили оборудование, а следом и ассортимент, почти в пять раз увеличили экспорт и – внимание – государству перечислили порядка 45 миллионов долларов. Но главное – сохранили коллектив.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -13

Наталья Дрозд, работник БПХО:
Изменилось все: и на производстве, прогресс и техника, пошив изделий. Все улучшилось, увеличилось производство в объеме. Зарплата тоже поднялась. 

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -16

Если раньше приходилось отвоевывать даже свой рынок, то сегодня продукция, произведенная здесь, уверенно себя чувствует далеко за пределами Беларуси. Ежегодно расширяется география поставок. Кстати, в 2018 году БПХО, которое импортирует сырье за счет экспорта изделий, впервые вышло практически по сальдо к нулю.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -19

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -21

Иван Турчак, генеральный директор Барановичского хлопчатобумажного объединения:
Мы начали развиваться на экспорт. Первое – это, конечно, Российская Федерация, Украина. Сейчас мы активно работаем с ЕС. Это Польша, Прибалтика, Скандинавия, есть пробные поставки у нас в Северную Америку и Бразилию.

В 2019 году продавать за границу рассчитывают на 20 % чаще, так что вряд ли справедливо называть этот завод убыточным.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -24

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -26


 

Алена Сырова, корреспондент:
Такую надпись на х/б ткани оставил Александр Лукашенко во время своего визита на БПХО в 2001 году. С тех пор, конечно, изменилось многое. Машинку купили, и не одну, и предприятие из убыточного превратилось в переживающее возрождение. Но главное осталось неизменным – касается не только промышленности и не только этого региона, а целой страны: сначала результат и четкий план развития – потом помощь и крепкое плечо государства.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -29

Рассчитывать прежде всего на себя, искать новые рынки сбыта или формы продукции, делать ее экологичнее, а значит, привлекательнее для европейцев, например, активнее сотрудничать со странами дальней дуги и Китаем.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -32

Президент регулярно акцентирует внимание на том, что крупнейший рынок мира открыт для белорусов, но почему-то его потенциал используют не так широко, как хотелось бы.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -35

Да, на китайский рынок прямо из Барановичей идут составы с птицей или молочкой, но можно ведь больше. Александр Лукашенко ориентирует: пришло время думать не как сэкономить, потуже затянуть пояса, а как зарабатывать. Здоровая экономика – основа безопасности и успешного развития государства.

Президент Беларуси поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат

Визит главы государства в Барановичи уже окрестили Оршей-2. Именно с хорошо знакомого Президенту региона в прошлом году начали перезагрузку малых и средних городов Беларуси. Подвижки в Орше случились, но какой ценой?

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -38

За неисполнение поручений Президента высоких должностей тогда лишилось половина правительства. Уже обкатанную схему возрождения в ближайшие два года предстоит применить в еще 10 основных городах.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -41

Чтобы не повторять ошибок соседей и не допустить скопления производственных сил в одной только столице, а равномерно распределить их по всей территории, важно, прежде всего, создавать рабочие места с достойной зарплатой.

Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

Об этом распоряжении, да и в общем-то обо всем, что обсуждали на совещании с активом, чуть позже из первых уст услышали и сами жители Барановичей.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -44

Узнав о визите главы государства, они пришли к зданию исполкома, а Президент не смог пройти мимо. 

 

Конечно, подготовленный накануне аналитический срез  это хорошо, но ничто не передаст настроения, волнения людей эффективнее разговора глаза в глаза.

Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии

Зарплаты, цены и доступность жилья – вот три кита, от которых зависит, захотят ли люди ехать куда-либо в поисках лучшей жизни. Квартирный вопрос здесь решают довольно оперативно. Многодетные семьи, например, становясь на учет, в течение полугода получают жилье.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -47

Это хорошо, но как быть другим? Квадратные метры по-прежнему удовольствие не из доступных.

Три года назад семья Петровских поселилась в одной из новостроек в свежеотстроенном микрорайоне Барановичей. Детская площадка, магазины шаговой доступности  казалось бы, есть все для комфортной жизни.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -50

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -52

Алексей и Наталья Петровские, жители Барановичей:
Нам не хватает детского сада и школы – это единственная проблема. И у нас очень плохие дороги.

И если детский сад строится прямо в соседнем дворе, то с дорогами действительно беда – очень много улиц в Барановичах все еще не заасфальтированы. А те, что покрыты, регулярно латают во всей стране, но они расходятся по швам. Замкнутый круг? У Президента на этот счет иное мнение.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -55

Если подходить ко всему по-хозяйски, то можно избежать лишних трат, уверен Президент. Взять хотя бы переработку мусора. В той же Швейцарии, да и во многих европейских странах, отказались от пластика в пользу стекла не только из-за экоубеждений. При рачительном подходе к этому вопросу мы с вами можем стать в два раза богаче. Но пока мы к этому не пришли. Как свидетельство  в том же новом районе в Барановичах при высокой концентрации контейнеров для мусора едва ли найдутся те, что для раздельного сбора.

Александр Лукашенко: Каждое предприятие должно иметь свой план развития, в основе которого должен лежать план модернизации

Но пока решение этой глобальной проблемы для горожан явно не в приоритете.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -58

Очевидно лучше в регионе дела обстоят с зимними видами спорта. Может потому, что Барановичи – самый северный из городов Брестчины? Тем не менее, здесь есть ледовый дворец, а недалеко от агрогородка Мир, что в пригороде, пять лет назад между хвой стали прокладывать лыжероллерную трассу, что называется, своими силами. Теперь здесь хозяйничают, надеемся, будущие звезды биатлона.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -61

Вот так ежедневно стрельбу вот уже четыре года оттачивает Александра Кравченко. Ее имя, несмотря на юный возраст, в спортивных кругах уже довольно известно. На Брестчине она лучшая.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -64

Стреляет Саша пока почти на игрушечном стрельбище, маловато по габаритам. Это прежде всего бросилось в глаза Александру Лукашенко во время визита на трассу. Президент тут же поручил исправить ситуацию.

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир

Помимо Александры профессионально биатлоном здесь занимаются полсотни ребят. Тренирует их Вячеслав Богуш – уже 40 лет он ищет и воспитывает из любителей настоящих спортсменов.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -67

Действительно, биатлон, пожалуй, наше главное разочарование нынешнего зимнего сезона. Это констатировал и Президент. Все же Домрачева и Скардино ушли (подробнее здесь), а смена подрастает не так быстро, как хотелось бы. Да и тренеров, с опытом Вячеслава Богуша – единицы, а молодежь, к сожалению, в наставничестве не замотивирована.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -70

В Беларуси на здоровье людей не экономят, а спорт – это его залог, Александр Лукашенко в 2018 году поручил разработать белорусский спортинвентарь, чтобы в каждом уголке страны ребята имели возможность заниматься. Вот и в этой школе вся экипировка (92 пары лыж, 82 пары ботинок и лыжероллеров плюс спортивная форма) отечественного производства.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -73

Еще недавно этого необходимого качественного «богатства» здесь не было. Для спортсменов на пути к медалям, конечно, нет препятствий, но все же дырявые ботинки, в которых тренеровались воспитанники Богуша, вряд ли добавляли шансов на победы. В одном из сюжетов тренер об этом и рассказал. Александр Лукашенко не смог остаться в стороне. В итоге уже на «Снежном снайпере» ребята хвастались новинками, а во всех белорусских школах провели ревизию.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -76

Вообще многое, если не все из того, что пишут в СМИ, Александр Лукашенко, тщательно изучает. Вот и повестка для поездки в Барановичи формировалась прежде всего на том, что обсуждали на форумах: мол, к приезду Президента город вычищали, дороги латали и что-то прятали. Глава государства к этому относится позитивно, ведь после генеральной уборки поддерживать порядок проще, а именно этим и должны заниматься жители, читай, хозяева города.

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента -79

На тех же интернет-просторах после этой встречи, что называется, ушла в народ рекомендация Президента ходить пешком не менее 5 километров в день. Полезно: пока идешь можно многое заметить, а значит, исправить. Например, разбитые дорожки в парке; или продумать стратегию развития предприятия; решить, чем занять пустующие земли и, наконец, пообщаться с земляками.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Наталья Дрозд # Иван Турчак # Алексей Петровский # Наталья Петровская

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