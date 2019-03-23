Президент Беларуси подчёркивает необходимость развития экономики регионов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует местную вертикаль власти на развитие экономики регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улучшить жизнь людей – главная задача чиновников. Речь, прежде всего, о рабочих местах и достойной зарплате. Соответствующие требования глава государства озвучил накануне во время совещания с активом Барановичей и Барановичского района.

Президент Беларуси поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат

В течение двух лет по поручению Президента необходимо привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие.

В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи. Вопрос, который не терпит отлагательств – рост экономики. Уже на этой основе необходимо решать социальные вопросы. Это позволит поднять уровень жизни в небольших городах до уровня крупных региональных центров.