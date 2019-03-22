Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

Не менее рентабельная сфера – сельское хозяйство. Сейчас главное – анализ спроса на рынках и своевременные решения. Иногда даже нестандартные. Александр Лукашенко также отметил, что подобные встречи с активами регионов станут традиционными. А развитию малых и средних городов будут уделять повышенное внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо стараться завоевывать доверие людей. Тем более в эти два года, как я уже сказал, когда мы будем сдавать экзамен. Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда.

Да, мы не скрываем: мы эти два года будем работать напряженно – президентских и парламентских выборов. Но будем работать так, чтоб это осталось и после этой предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун политических событий – прежде всего, выборов – что-то такое сделали, чтобы подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет.

В целом, Президент ориентировал местную власть работать эффективно.

На совещании прозвучала и тема коррупции. Глава государства еще раз напомнил, что послаблений не будет.