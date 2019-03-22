Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир

Новости Беларуси. Общаясь с чиновниками, с управленцами, которые сидят в кресле руководителя, Александр Лукашенко, порекомендовал им каждый вечер проходить пешком по пять километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, полезно для здоровья. Во-вторых, глядишь за ними потянуться и другие. Хороший пример должен быть заразительным. И нельзя не согласиться с тем, что для экономики здоровый человек – это выгодно.

В агрогородке Мир Президент осмотрел лыжероллерную трассу. Объект не случайный в плане рабочей поездки главы государства. В 2018 году в телерепортаже поднималась проблема с биатлонной экипировкой СДЮШОР Барановичского района. Журналисты показали даже дырявые лыжные ботинки, в которых приходилось заниматься детям. Увидев сюжет, Александр Лукашенко поручил решить все вопросы. Так что сегодня кто-то держал экзамен перед Президентом. Чистый воздух, холмистый завораживающий пейзаж и капризы белорусской погоды, к которым уже успели приноровиться наши юные биатлонисты. Говорят, условия точь-в-точь как на настоящих соревнованиях. И это, конечно, в плюс. Ведь никакая непогода или, к примеру, сильный ветер не должны срывать планы на медаль. А их у Александры Кравченко немало. Как-никак, пример для подражания – сама Дарья Домрачева. В лыжный спорт восьмиклассницу четыре года назад привела подружка. Теперь биатлон для нее – целая жизнь. В планах уже и поступление в Новогрудскую школу олимпийского резерва.

Александра Кравченко:

Биатлон – это не только мое хобби, это занятие пожизненно. У меня есть кумир, Дарья Домрачева, но, увы, она ушла из биатлона большого. Буду равняться на нее.

Идея создания такой лыжероллерной трассы появилась ещё 15 лет назад. Но сначала занимались на ней лишь любители. Уже потом подключились спортсмены. Как раз здесь стали тренироваться. Отделение биатлона открыли в 2014. Не случайно. Барановичский район самый северный в области, а значит может вполне претендовать на роль центра зимних видов спорта Брестчины. Сегодня в спортивной школе занимается 51 ребенок.

Что и говорить, в Беларуси интерес к лыжному спорту особый. В том числе у поколения подрастающего. К примеру, из года в год это подтверждают соревнования «Снежный снайпер». В них, кстати, участие принимала и наша героиня. Только в этом году в финал прошли 168 юных лыжников. А проходило первенство уже в 12 раз. Районные и областные соревнования, спартакиады очень часто принимают и здесь. В агрогородке Мир. Значит всей областью трассу строили не зря, – подмечает Вячеслав Богуш. Тренер со стажем. На лыжах он стоит больше 60 лет. Около 40 – учит лыжной технике и стрельбе детей. Сейчас работает в местном отделении биатлона. Отбоя от юных лыжников сейчас просто нет. А это значит разглядеть будущих звезд биатлона будет из кого.

Вячеслав Богуш, тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:

На данный момент для трех групп начальной подготовки абсолютно все есть. В перспективе хотим здесь базу начальной подготовки с передачей в УОР – Новополоцк, Новогрудок. Талантливые дети есть, искать надо по всей области, собирать. Если дитя хочет – этого мало. Надо чтобы физические данные были. А на сегодняшний день доволен. Мне бы это 20 лет назад, с этими ребятами, которые у меня были.





В своей любви к лыжному спорту не раз признавался и наш Президент. Рассказывал, что на лыжах катается с детства и, еще будучи школьником, участвовал в соревнованиях. Хорошую спортивную форму Александр Лукашенко демонстрирует и сейчас. Вот и место на пьедестале на «Минской лыжне» тому подтверждение. Впрочем, здоровому образу жизни и популяризации спорта в нашей стране всегда уделяется немало внимания.

Трасса есть, желание имеется, а погода способствует. Но и хороший инвентарь – значимый шаг к победе, – добавляют спортсмены. Ровно год назад Президент поручал наладить у нас производство всего необходимого для лыжного спорта. В конце сентября произведенный в стране спортивный инвентарь главе государства продемонстрировали. Ратраки, лыжные ботинки, лыжи, крепления, лыжные палки и мази. Какой-то инвентарь уступал зарубежному, но было и то, что можно уже смело ставить на поток. К примеру, лыжероллеры. Были и другие успешные белорусские лыжные новинки. Многие из них в Мире, кстати, уже оценили. Специальная форма для мальчиков и уже практически полностью красный вариант для девочек. Ну, и конечно, те самые лыжероллеры. Белорусские. Понравились, – рассказывает Лариса Железная. Как, кстати, и лыжные ботинки от нашего витебского предприятия.

Директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва уже успела взвесить все «за» и «против». Рассказывает: совсем недавно обновили и экипировку, и инвентарь. Все для будущих звезд. Лариса Железная, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:

Это первые шаги развития биатлона. Хочется, конечно, чтобы из наших детей кто-то засверкал так, как Дарья Домрачева, Надежда Скардино. Я буду надеяться на это и дальше передавать детей в высшее звено подготовки.





92 пары лыж, 82 пары ботинок и лыжероллеров. Кстати, все снаряжение хранится в обыкновенных железнодорожных вагонах. Эту идею Президент похвалил. А еще оценил оснащённость спортивным инвентарем.

А ведь не так давно картина здесь была абсолютно другой. В 2018 году в одном из телерепортажей рассказали о проблемах с экипировкой в местном отделении биатлона. Тренер показывал, мягко говоря, устаревший инвентарь.

Президент сразу же на эту проблему обратил внимание. В итоге уже на «Снежном снайпере» ребята хвастались новинками. Конечно же, инспектировали и другие белорусские школы. Проблема решена. Но актуальным остается другой вопрос. На него сегодня обратил внимание Президент. Стимулирование тренеров.

Но как бы то ни было, очевидно одно – такие трассы не просто украшение района, но и хорошая возможность привлекать ребят молодых и талантливых в спорт. Поэтому и дальнейшее совершенствование такого спортобъекта глава государства одобряет. Вот и новое стрельбище теперь не за горами.