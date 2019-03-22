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Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир

22 марта 2019 20:35
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Новости Беларуси. Общаясь с чиновниками, с управленцами, которые сидят в кресле руководителя, Александр Лукашенко, порекомендовал им каждый вечер проходить пешком по пять километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -1

Во-первых, полезно для здоровья. Во-вторых, глядишь за ними потянуться и другие. Хороший пример должен быть заразительным. И нельзя не согласиться с тем, что для экономики здоровый человек – это выгодно.

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -4

В агрогородке Мир Президент осмотрел лыжероллерную трассу. Объект не случайный в плане рабочей поездки главы государства. В 2018 году в телерепортаже поднималась проблема с биатлонной экипировкой СДЮШОР Барановичского района. Журналисты показали даже дырявые лыжные ботинки, в которых приходилось заниматься детям. Увидев сюжет, Александр Лукашенко поручил решить все вопросы. Так что сегодня кто-то держал экзамен перед Президентом.

Чистый воздух, холмистый завораживающий пейзаж и капризы белорусской погоды, к которым уже успели приноровиться наши юные биатлонисты. Говорят, условия точь-в-точь как на настоящих соревнованиях. И это, конечно, в плюс. Ведь никакая непогода или, к примеру, сильный ветер не должны срывать планы на медаль.  

А их у Александры Кравченко немало. Как-никак, пример для подражания – сама Дарья Домрачева. В лыжный спорт восьмиклассницу четыре года назад привела подружка. Теперь биатлон для нее – целая жизнь. В планах уже и поступление в Новогрудскую школу олимпийского резерва.   

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -7

Александра Кравченко:
Биатлон – это не только мое хобби, это занятие пожизненно. У меня есть кумир, Дарья Домрачева, но, увы, она ушла из биатлона большого. Буду равняться на нее. 

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -10

Идея создания такой лыжероллерной трассы появилась ещё 15 лет назад. Но сначала занимались на ней лишь любители. Уже потом подключились спортсмены. Как раз здесь стали тренироваться. Отделение биатлона открыли в 2014. Не случайно. Барановичский район самый северный в области, а значит может вполне претендовать на роль центра зимних видов спорта Брестчины. Сегодня в спортивной школе занимается 51 ребенок.   

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -13

Что и говорить, в Беларуси интерес к лыжному спорту особый. В том числе у поколения подрастающего. К примеру, из года в год это подтверждают соревнования «Снежный снайпер». В них, кстати, участие принимала и наша героиня. Только в этом году в финал прошли 168 юных лыжников. А проходило первенство уже в 12 раз. Районные и областные соревнования, спартакиады очень часто принимают и здесь. В агрогородке Мир. Значит всей областью трассу строили не зря, – подмечает Вячеслав Богуш. Тренер со стажем. На лыжах он стоит больше 60 лет. Около 40 – учит лыжной технике и стрельбе детей. Сейчас работает в местном отделении биатлона. Отбоя от юных лыжников сейчас просто нет. А это значит разглядеть будущих звезд биатлона будет из кого.    

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -16

Вячеслав Богуш, тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:
На данный момент для трех групп начальной подготовки абсолютно все есть. В перспективе хотим здесь базу начальной подготовки с передачей в УОР – Новополоцк, Новогрудок. Талантливые дети есть, искать надо по всей области, собирать. Если дитя хочет – этого мало. Надо чтобы физические данные были. А на сегодняшний день доволен. Мне бы это 20 лет назад, с этими ребятами, которые у меня были.  

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -19



В своей любви к лыжному спорту не раз признавался и наш Президент. Рассказывал, что на лыжах катается с детства и, еще будучи школьником, участвовал в соревнованиях. Хорошую спортивную форму Александр Лукашенко демонстрирует и сейчас. Вот и место на пьедестале на «Минской лыжне» тому подтверждение. Впрочем, здоровому образу жизни и популяризации спорта в нашей стране всегда уделяется немало внимания.

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -21

Трасса есть, желание имеется, а погода способствует. Но и хороший инвентарь – значимый шаг к победе, – добавляют спортсмены. Ровно год назад Президент поручал наладить у нас производство всего необходимого для лыжного спорта. В конце сентября произведенный в стране спортивный инвентарь главе государства продемонстрировали. Ратраки, лыжные ботинки, лыжи, крепления, лыжные палки и мази. Какой-то инвентарь уступал зарубежному, но было и то, что можно уже смело ставить на поток. К примеру, лыжероллеры. Были и другие успешные белорусские лыжные новинки. Многие из них в Мире, кстати, уже оценили. 

Специальная форма для мальчиков и уже практически полностью красный вариант для девочек. Ну, и конечно, те самые лыжероллеры. Белорусские. Понравились, – рассказывает Лариса Железная. Как, кстати, и лыжные ботинки от нашего витебского предприятия. 

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -24

Директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва уже успела взвесить все «за» и «против». Рассказывает: совсем недавно обновили и экипировку, и инвентарь. Все для будущих звезд.

Лариса Железная, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:
Это первые шаги развития биатлона. Хочется, конечно, чтобы из наших детей кто-то засверкал так, как Дарья Домрачева, Надежда Скардино. Я буду надеяться на это и дальше передавать детей в высшее звено подготовки.   

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -27



92 пары лыж, 82 пары ботинок и лыжероллеров. Кстати, все снаряжение хранится в обыкновенных железнодорожных вагонах. Эту идею Президент похвалил. А еще оценил оснащённость спортивным инвентарем.   

А ведь не так давно картина здесь была абсолютно другой. В 2018 году в одном из телерепортажей рассказали о проблемах с экипировкой в местном отделении биатлона. Тренер показывал, мягко говоря, устаревший инвентарь.    

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -30

Президент сразу же на эту проблему обратил внимание. В итоге уже на «Снежном снайпере» ребята хвастались новинками. Конечно же, инспектировали и другие белорусские школы. Проблема решена. Но актуальным остается другой вопрос. На него сегодня обратил внимание Президент. Стимулирование тренеров.

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -33

Но как бы то ни было, очевидно одно – такие трассы не просто украшение района, но и хорошая возможность привлекать ребят молодых и талантливых в спорт. Поэтому и дальнейшее совершенствование такого спортобъекта глава государства одобряет. Вот и новое стрельбище теперь не за горами.

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -36

Вот такой продуктивной получилась сегодняшняя встреча. А еще теплой и душевной. Президент пообщался с юными биатлонистами, узнал, чем они живут, и что их волнует. И пожелал успехов и побед.

Александр Лукашенко осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир -39

# Зимние виды спорта # общество # Вячеслав Богуш # Фотофакт

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