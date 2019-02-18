Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Новости Беларуси. Церемония проводов наших главных биатлонных звезд Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино завершилась красочным лазерным шоу и салютом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что это действительно проводы, спортсменки подтвердили лично – несмотря на желание болельщиков снова видеть белорусок в составе своей национальной сборной. А потому прощание выдалось по-настоящему трогательным. Без преувеличения уходит эпоха белорусского биатлона.