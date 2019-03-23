Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии

Новости Беларуси. К моменту окончания совещания у здания горисполкома 22 марта в Барановичах собрались жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди хотели пообщаться с главой государства и обсудить важные для них темы. В поездках Александра Лукашенко по регионам такие импровизированные беседы уже стали традиционными. Президент говорит с людьми на одном языке и использует каждую возможность пообщаться с местными жителями. Почувствовать настроения, вникнуть в проблемы. Услышать о планах и надеждах.

«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах После непринужденного общения успели обсудить и серьезные вопросы. Например, проблему повышения цен на продукты. Президент подчеркнул: с необоснованным ростом цен в стране будут бороться. В связке с ценами говорили о повышении зарплат. Президент подчеркнул: такая задача для руководителей района поставлена на совещании. Глава государства отметил: сразу, конечно, не рванем. Но ориентиры обозначены конкретные, как и сроки выполнения поручений. Результат работы чиновников на собственных кошельках жители Барановичей почувствуют уже в 2019 году. Александр Лукашенко: Каждое предприятие должно иметь свой план развития, в основе которого должен лежать план модернизации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что этот и следующий год в Барановичах и Барановичском районе в среднем зарплата должна быть за тысячу рублей стабильно. Мне пообещали – к первому сентября будущего года. Вот такой у нас ориентир. Когда-то кричали, когда я сказал тысячу рублей – 500 долларов средняя должна быть по стране, мне кричали, что у нас никогда не будет. В декабре мы ее достигли, потом немножко упали, потому что экономика упала, а сейчас снова поднимаемся. Тысячу уже худо-бедно по стране имеем. В Барановичах надо это иметь в виду отдельно. Среди собравшихся была не только молодежь. Пенсионеры завели разговор о ежемесячных выплатах. У главы государства поинтересовались, стоит ли ждать повышения пенсий в этом году. Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»