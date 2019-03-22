Президент Беларуси поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат

Новости Беларуси. К приезду Александру Лукашенко готовились. В Барановичах навели чистоту и лоск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К приезду Александру Лукашенко готовились. В Барановичах навели чистоту и лоск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в самом президентском штабе. Глава государства попросил на месте провести социально-экономическое исследование. И лично изучил, что пишет общественность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я прочитал все на всех форумах. Я прочитал все в социальных сетях, в официальных и неофициальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Некоторые из вас положительно оценивают сегодняшнее наше мероприятие. Город привели в порядок. Это естественно, даже в силу особенностей моего отношения к вам, моего характера. Я не терплю, если кто-то в гости приезжает, а в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Я часто об этом говорю, они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают. А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются.
После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней. Я попрошу руководителя города, губернатора, председателя райисполкома – денег на это тратить не надо. Это должны делать сами люди.
Барановичи – город особый. Надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, в том числе главной нашей магистрали, которая идет из Китая на запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление – по железной дороге, воздушным транспортом и автомобильным – будет только усиливаться.
Приводить в порядок свой уголок земли – традиционное требование Президента. А развитие регионов – их ускоренный рост – задача под персональную ответственность. Президент вспоминает, как в Орше своих постов лишился прежний состав правительства.
Александр Лукашенко:
Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет стабильной и никто нас никуда не повернет – не сможет. Главное – экономика. Все здесь в экономике. Многие из вас говорят, что приезд Президента в Барановичи – это Орша-2. Правильно. С Орши начали, потому что я там знаю каждый квадратный метр. Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать там, а потом этот опыт, повторяю, переложить на подобные города. Мы будем уделять серьезное внимание развитию районов, малых и средних городов. Прежде всего, это связано с необходимостью обеспечить равномерное распределение производительных сил в стране.
Больше всего волнует людей рост цен. Я на это обращаю особое внимание. Я поручил главе Администрации немедленно взять на контроль вопросы роста цен и заработной платы. Мало того, что мы не можем платить, и это не только от нас зависит и от меня, большую зарплату, которая бы удовлетворяла людей: для этого надо произвести товар и продать. Произвел товар, продал, плати зарплату. Никто не мешает. Более того, небольшую зарплату не все выплачивают. Как так не заплатить заработную плату людям? Поэтому цены, выплата зарплаты, рабочие места, размер заработной платы и пенсии. Так вот заработная плата и пенсия прежде всего будет зависеть от экономического развития в данном случае Барановичей и Барановичского района.