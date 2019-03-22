Президент Беларуси поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прочитал все на всех форумах. Я прочитал все в социальных сетях, в официальных и неофициальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Некоторые из вас положительно оценивают сегодняшнее наше мероприятие. Город привели в порядок. Это естественно, даже в силу особенностей моего отношения к вам, моего характера. Я не терплю, если кто-то в гости приезжает, а в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Я часто об этом говорю, они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают. А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются.

После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней. Я попрошу руководителя города, губернатора, председателя райисполкома – денег на это тратить не надо. Это должны делать сами люди.

Барановичи – город особый. Надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, в том числе главной нашей магистрали, которая идет из Китая на запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление – по железной дороге, воздушным транспортом и автомобильным – будет только усиливаться.