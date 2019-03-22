Александр Лукашенко: Каждое предприятие должно иметь свой план развития, в основе которого должен лежать план модернизации

Новости Беларуси. Посредничество сказывается на рентабельности. В Барановичах поручение уже прозвучало: для организаторов лишних звеньев прозвучал последний звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас предупреждаю, если только в этом году мне доложат правоохранители, прокуратура, которых вы не любите страшно, что вы обдираете таким образом государственные и прочие предприятия через посредников, а вы знаете как посредники увеличивают цену на поставление закваски. Что, закваску сам купить не можешь? Академия наук в частности разработала эту закваску. Что вы думаете, Академия наук – предприятие, которое поставляет для нашей молочки эту закваску, один процент рынка всего имеет. А 99 процентов через посредников закупаем. Это нормально? Лучше на свободе быть бедным, чем богатым в тюрьме. Неужели вы это не понимаете? Сколько мы руководителей пересажали в тюрьму за последнее время? Сейчас уже посредники по каким-то подшипникам. По всем направлениям и отраслям. Больше сотни там задержали. Как зацепили одно звено – по всей стране покатилось.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Настолько яркий и вопиющий пример, объяснения которому я даже найти не могу. Здравого смысла нет в нем. "Барановичхлебопродукт" докупает ветпрепараты, которые выкупают у нас в Республике Беларусь через посредника, переплачивая почти миллион рублей, товарищ Президент. В то же время хозяйства, которые ведутся "Барановичхлебопродуктом" не подготовлены к весенним посевам. У них нет минеральных удобрений. Потому что денег нет. Конечно, будем возбуждать уголовное дело.







В списке предприятий, которые никак не хотят справляться без господдержки, как ни странно – производитель хлопчатобумажных тканей. Президент посещал его несколько лет назад. И почему до сих пор нет обещанного результата предстоит разобраться. Хлопчатобумажное объединение работает на импортном сырье. Надо признать, при этом экспортная составляющая уже превысила импортную. В общем, некоторые подвижки есть.

Для большого города, большого региона – актуальный вопрос – переработка отходов. Чтобы это не стало опять же большой проблемой, нужны, во-первых, современные перерабатывающие предприятия, во-вторых, минимум пластика в быту. Поколение постарше уверено: у кефира в стеклянных бутылках и вкус другой. На заметку исполнителей – срок для реализации два года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрите, вокруг Минска куда не кинь рукотворные горы из мусора. А мусор – это рентабельное производство. Вы должны все это решить в течение двух лет. Повторять в этом отношении я никому ничего не буду. Первое мусороперерабатывающее предприятие за огромные деньги я согласился построить у вас. Во всех областях идем этим путем. Барановичи – это тоже крупный регион. Надо поставить предприятие, надо всю стеклотару и пластик собрать. Я приводил пример Швейцарии. Они не производят стекло, как мы, традиционным образом, из стеклобоя они производят стекло, поэтому они и богаты. А мы почему не производим? Потом вы поймите: это же здоровье. Я не знаю, кто сегодня из пластика пьет воду. Но еще, у нас есть предприятия, которые работают, готовы произвести любую бутылку.