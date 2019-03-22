Александр Лукашенко: Каждое предприятие должно иметь свой план развития, в основе которого должен лежать план модернизации

Новости Беларуси. Посредничество сказывается на рентабельности. В Барановичах поручение уже прозвучало: для организаторов лишних звеньев прозвучал последний звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Посредничество сказывается на рентабельности. В Барановичах поручение уже прозвучало: для организаторов лишних звеньев прозвучал последний звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас предупреждаю, если только в этом году мне доложат правоохранители, прокуратура, которых вы не любите страшно, что вы обдираете таким образом государственные и прочие предприятия через посредников, а вы знаете как посредники увеличивают цену на поставление закваски. Что, закваску сам купить не можешь? Академия наук в частности разработала эту закваску. Что вы думаете, Академия наук – предприятие, которое поставляет для нашей молочки эту закваску, один процент рынка всего имеет. А 99 процентов через посредников закупаем. Это нормально? Лучше на свободе быть бедным, чем богатым в тюрьме.
Неужели вы это не понимаете? Сколько мы руководителей пересажали в тюрьму за последнее время? Сейчас уже посредники по каким-то подшипникам. По всем направлениям и отраслям. Больше сотни там задержали. Как зацепили одно звено – по всей стране покатилось.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Настолько яркий и вопиющий пример, объяснения которому я даже найти не могу. Здравого смысла нет в нем. "Барановичхлебопродукт" докупает ветпрепараты, которые выкупают у нас в Республике Беларусь через посредника, переплачивая почти миллион рублей, товарищ Президент. В то же время хозяйства, которые ведутся "Барановичхлебопродуктом" не подготовлены к весенним посевам. У них нет минеральных удобрений. Потому что денег нет. Конечно, будем возбуждать уголовное дело.
В списке предприятий, которые никак не хотят справляться без господдержки, как ни странно – производитель хлопчатобумажных тканей. Президент посещал его несколько лет назад. И почему до сих пор нет обещанного результата предстоит разобраться. Хлопчатобумажное объединение работает на импортном сырье. Надо признать, при этом экспортная составляющая уже превысила импортную. В общем, некоторые подвижки есть.
Для большого города, большого региона – актуальный вопрос – переработка отходов. Чтобы это не стало опять же большой проблемой, нужны, во-первых, современные перерабатывающие предприятия, во-вторых, минимум пластика в быту. Поколение постарше уверено: у кефира в стеклянных бутылках и вкус другой. На заметку исполнителей – срок для реализации два года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотрите, вокруг Минска куда не кинь рукотворные горы из мусора. А мусор – это рентабельное производство. Вы должны все это решить в течение двух лет. Повторять в этом отношении я никому ничего не буду. Первое мусороперерабатывающее предприятие за огромные деньги я согласился построить у вас. Во всех областях идем этим путем.
Барановичи – это тоже крупный регион. Надо поставить предприятие, надо всю стеклотару и пластик собрать. Я приводил пример Швейцарии. Они не производят стекло, как мы, традиционным образом, из стеклобоя они производят стекло, поэтому они и богаты. А мы почему не производим? Потом вы поймите: это же здоровье. Я не знаю, кто сегодня из пластика пьет воду. Но еще, у нас есть предприятия, которые работают, готовы произвести любую бутылку.
Из тезисов, на которые стоит обратить особое внимание, состояние дорог. И дело даже не в том, что транспортные артерии должны быть в порядке – это не новое требование Президента, да и само собой разумеется. Как жить району без хороших дорог. Но Александр Лукашенко обращает внимание на технологии. Замкнутый круг – сегодня дырку залатали, а завтра ее размыло дождем – нужно разорвать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возьмите хорошего дорожного прораба, определитесь, какой уклон должен быть на этой дороге, и вам обеспечено при вашей нагрузке на дороги – отдельные в городе – 15 лет безболезненной жизни. У нас столько пробоин в этих нормах, которые еще Сталин утверждал. Тогда технологии были совершенно иные. Сейчас чуть вода задержалась на обочине или на дороге, все – дорогу разорвало. Пошли трещины, вода, раздавило, завтра канава, яма. Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу, она развалилась. Займитесь дорогами. Это важно, это не только настроение людей, но это и их материальное благосостояние личное, потому что каждый уже имеет автомобиль.
Президента проинформировали о ситуации на ключевых предприятиях региона, о выполнении отдельных поручений по Брестской области, и отчасти всей страны. Есть еще над чем работать. Президент подытожил так: сегодня нет цели заставить оправдываться руководителей предприятий. Каждый понял свои задачи. А вот во втором полугодии настанет время для новой встречи и для отчета.
Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждое предприятие должно иметь свой план развития, в основе которого должен лежать план модернизации. Это именно так, как когда-то мы делали в Орше. Все предприятия нужно подвергнуть ревизии, проверить. Нужно проехать и посмотреть их на предмет жизнеспособности и жизнедеятельности, чтобы там хоть порядок был. В противном случае – это будет инструментальный завод как в Орше. В течение двух лет, дорогие мои, в Барановичском регионе выше тысячи рублей должна быть зарплата, а точнее к 1-му сентября будущего года. А если в декабре вы к тысяче подойдете, а в январе 800 или 900 – это не дело. Давайте по зарплатам устойчиво подойдем: к 1 сентября 2020 года вы должны иметь тысячу рублей.