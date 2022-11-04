Головченко о системе регулирования цен: нельзя говорить о том, что это временно, отменят. Никто ничего не отменит

МАРТ в эти дни постоянно на связи с торговлей и производителями, создана специальная онлайн-форма для обращений граждан. Ежедневно публикуются комментарии и детальные разборы конкретных случаев по наиболее часто поступающим обращениям. Некоторые вопросы связаны с невнимательностью при изучении 713 постановления представителями бизнеса. В то же время есть и дельные замечания, которые будут учтены правительством.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Вопросы сложные. Мы ни от одного не отмахиваемся, все абсорбируем. И еще раз повторяю, что система будет функционировать. Если потребуется в каком-то конкретном случае поменять, условно, надбавку где-то увеличить, потому что вот такие условия, и нам действительно докажут, что такой надбавки не хватает, чтобы работать безубыточно по той или иной товарной номенклатуре. Конечно, это все будет изменяться. Но нельзя говорить о том, я знаю, то такие настроения существуют, что это временно, отменят, еще что-то. Никто ничего не отменит. Система будет, она будет меняться и модернизироваться.