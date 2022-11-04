Новости экономики на РТР-Беларусь за 04.11.2022

Новости Беларуси. Золотой запас государства продолжает расти, стоимость квадратного метра жилья теперь будут рассчитывать по-другому, а правительство продлило запрет на импорт товаров некоторых иностранных компаний. Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Золотые запасы Беларуси выросли на 86 миллионов долларов

Золотой запас Беларуси за октябрь вырос. Резервы прибавили 1,1 %. Это 86 миллионов долларов. Теперь общая сумма приближается к отметке в 7 миллиардов 600 миллионов долларов. Рост активов отмечается уже второй месяц подряд. В сентябре они увеличились на 0,5 % после небольшого снижения в конце лета. Как сообщили представители Нацбанка, с августа данные о золотом запасе страны публикуются без детализации их структуры. Информация о факторах, повлиявших на изменение объемов, также не уточняются. Стоимость квадратного метра жилья теперь ограничена средней ЗП по стране

Максимальная цена квадратного метра жилья, которое строится с господдержкой, будет ограничена размером средней зарплаты по Беларуси. Соответствующее постановление принято Министерством архитектуры и строительства. Документ вступит в силу с 1 января. Предельные цены будут рассчитывать по среднемесячной зарплате, рассчитанной нарастающим итогом с начала 2023 года. Ранее стоимость квадратного метра определялась по среднему заработку в соответствующей области. Показатель уровня зарплат по стране публикуется каждый месяц. По статистике, в сентябре белорусы получали в среднем 1 637 рублей. Каким компаниям продлили запрет на импорт?

Беларусь снова продлила запрет на ввоз и продажу товаров некоторых недружественных компаний. Мера предусмотрена постановлением правительства и вводится на полгода до 5 мая. Среди попавших под ограничение производителей – концерн по производству косметики и нефтехимическая компания из Германии, а также чешский автомобилестроительный гигант. Санкционные меры против ряда компаний были приняты Совмином в апреле 2021 года в ответ на недружественные шаги руководства этих брендов. Как отметили в правительстве, введенные ограничения призваны защитить национальные интересы Беларуси. И в заключение о курсах основных валют.