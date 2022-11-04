МАРТ: импортёры, производители, оптовики, торговое звено должны будут перестроить свою работу

Новости Беларуси. Директива о недопустимости роста цен выполнена, бизнесу при их формировании нужно пользоваться соответствующим постановлением Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Надо в целом понимать, что теперь мы будем жить и работать именно в этой парадигме – парадигме формирования справедливой, обоснованной цены. И если цена будет повышаться, то она будет повышаться контролируемо. Поэтому и импортеры, и производители, и оптовики, и торговое звено теперь, конечно, должны будут перестроить свою работу. Поработайте с затратами, оптимизируйте логистические цепочки, если вы импортеры, переговорите с поставщиками о снижении цены. Ведь сегодня это многие делают, уже мы видим, получаем сигналы на эту тему, что это получается сделать. Может быть, пока не у всех. Но это работу необходимо вести. Никто не говорит, что будет просто.

МАРТ продолжает широкомасштабную разъяснительную работу по новой системе ценообразования. Уже проходят выездные семинары не только в крупных городах, но и в небольших райцентрах. Где состоятся ближайшие – можно узнать на сайте профильного министерства.