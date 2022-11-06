«Достаточно жёсткие меры регулирования». Сравнили, как устанавливают цены в Европе и Беларуси

Новости Беларуси. Наша страна, что тут скрывать, чувствует на себе холодное дыхание инфляции. Но в Беларусь ее импортировали вместе с незаконными санкциями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, если разобраться, первопричины нынешней финансовой ситуации залегают на еще больших глубинах мировой геополитики. Об этом хорошо рассказал наш Президент, посещая БНБК. И поэтому в Беларуси сегодня не будет дефицита, об этом также заявил глава государства, а цены продолжат регулировать, чтобы в конце концов вернуть справедливость на торговые полки.

Хотя стоит отметить, что 713-е постановление правительства вызвало определенную обеспокоенность в обществе, особенно среди индивидуальных предпринимателей. Но, как отметил глава МАРТ, постановление – это живой документ, и его корректировка возможна, если на то найдутся обоснования. Да и бизнес быстро адаптируется к новым условиям, уверен премьер-министр. А угрозы закрыться и покинуть страну не совсем состоятельны. Деловые люди понимают, что элементарно есть финансовые обязательства перед бизнес-партнерами. И их никто не спишет. Да и как показало наше расследование, амбарный замок на рынке никто не вывесил. Предприниматели изучают нововведения, где-то в чем-то не соглашаются – это их право, но понимают, что постановление к фатальным последствиям не приведет. А если нужна экстренная помощь, то информационный ликбез готовы провести и в МАРТ, и в Минэкономике, и на местах.

Новый тренд соцсетей – народный контроль за ценами. Белорусы делятся итогами шоппинга и констатируют – цены не растут, а где-то заметно упали. Омрачают впечатления от новой системы ценообразования только прогнозы интернет-экспертов. На неделе о страхе остаться ни с чем люди поведали Президенту. «Этого мяса и молока не было в натуре». Лукашенко объяснил, почему в СССР был дефицит и грозит ли он нам.

Те, кто пугают народ дефицитом, вероятно побаиваются сами потерять выгоду от продаж с космической наценкой. Ведь именно для таких дельцов правила, разработанные правительством, – трагедия. Для остальных – понятный к социальной справедливости шаг. Постановление Совмина № 713 описывает механизм регулирования цен на всю потребительскую корзину: как на отечественные, так и на импортные товары. Касается это каждого звена цепочки – производства, импорта и реализации. Чтобы на каждом из этапов не добавлялись необоснованные копейки или рубли, магазины отвечают за соблюдение лимита торговой надбавки. Здесь все индивидуально – от 10-15 % на мясо и молоко до разрешенных 55 – на одежду и обувь. Свои ограничения и правила для оптовиков, импортеров и производителей. До 10 ноября ценники на остатки товаров продавцы должны привести в соответствие требованиями постановления. МАРТ: импортеры, производители, оптовики, торговое звено должны будут перестроить свою работу. Подробности здесь.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Цены регулируются в любых государствах: как в развитых, так и в развивающихся. Причем под регулирования прежде всего попадают те товары, которые непосредственно имеют отношение к благосостоянию жизни населения. В частности, это товары топливно-энергетических ресурсов. Это тарифы на жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи и так далее. Отдельное место в этой области регулирования, конечно же, занимают продукты питания и медикаменты. Это начинает регулироваться с момента закупки сельскохозяйственного сырья. И достаточно жесткие меры регулирования во всех странах, развитой Европы в том числе.