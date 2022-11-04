Лукашенко: кто-то демонстративно бросит работу – наручники и сразу туда. Что грозит протестующим ипэшникам?

Новости Беларуси. Не только профессиональный, но и житейский интерес прозвучал 4 ноября на БНБК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о теме, волнующей каждого – ценах. За что благодарны, а чего опасаются белорусы, рассказали Александру Лукашенко.

Кому действительно стоит опасаться последствий – недобросовестным предпринимателям, громко угрожающим уйти с рынка в один миг. За неисполнение своих обязательств придется отвечать, предупредил Президент. Новые правила ценообразования позволяют работать и зарабатывать, но не наживаться. При этом любому бизнесмену государство готово помочь разобраться в возникающих трудностях и перестроиться на работу в «справедливом» режиме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если только кто-то демонстративно, будь то ипэшник, завмаг или еще кто-то, бросит работу – наручники и сразу туда. Почему? Потому что вы пытаетесь дестабилизировать общество таким образом. Вы пришли работать в магазин? Работайте. Вы захотели построить магазин? Мы же вам разрешили и помогли – кредиты дали и прочее. Как это вы сейчас бросите и уйдете? Всегда поддавливал местные органы власти. Магазины шаговой доступности небольшие, они должны работать. Они никуда не собираются уходить. Их все устраивает. Не устраивает отдельных. Мы их видим и знаем. Как я могу смотреть спокойно, когда в каком-то магазине по-старому заведующий магазином получает 75-95 тысяч долларов в месяц, а продавец, контролер-кассир – 1 200 рублей. В основе должна лежать справедливость – не экономическая категория, но очень важная для людей. Я это тысячу раз повторял и не устаю повторять. Всех приведем в чувство. Выработаны соответствующие правила, документы, наценки предоставлены для торговли немалые – аж 30-40 %, до 50 %.