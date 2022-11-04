Лукашенко: кто-то демонстративно бросит работу – наручники и сразу туда. Что грозит протестующим ипэшникам?
Новости Беларуси. Не только профессиональный, но и житейский интерес прозвучал 4 ноября на БНБК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о теме, волнующей каждого – ценах. За что благодарны, а чего опасаются белорусы, рассказали Александру Лукашенко.
Кому действительно стоит опасаться последствий – недобросовестным предпринимателям, громко угрожающим уйти с рынка в один миг. За неисполнение своих обязательств придется отвечать, предупредил Президент. Новые правила ценообразования позволяют работать и зарабатывать, но не наживаться. При этом любому бизнесмену государство готово помочь разобраться в возникающих трудностях и перестроиться на работу в «справедливом» режиме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если только кто-то демонстративно, будь то ипэшник, завмаг или еще кто-то, бросит работу – наручники и сразу туда. Почему? Потому что вы пытаетесь дестабилизировать общество таким образом. Вы пришли работать в магазин? Работайте. Вы захотели построить магазин? Мы же вам разрешили и помогли – кредиты дали и прочее. Как это вы сейчас бросите и уйдете? Всегда поддавливал местные органы власти. Магазины шаговой доступности небольшие, они должны работать. Они никуда не собираются уходить. Их все устраивает. Не устраивает отдельных. Мы их видим и знаем. Как я могу смотреть спокойно, когда в каком-то магазине по-старому заведующий магазином получает 75-95 тысяч долларов в месяц, а продавец, контролер-кассир – 1 200 рублей. В основе должна лежать справедливость – не экономическая категория, но очень важная для людей. Я это тысячу раз повторял и не устаю повторять. Всех приведем в чувство. Выработаны соответствующие правила, документы, наценки предоставлены для торговли немалые – аж 30-40 %, до 50 %.
Правила должны быть. Если ты везешь товар – покажи товарно-транспортную накладную. Ты же везешь огромную массу товара, где ты взял его? Это же не коррупция, это бандитизм! Нет. Покажи сертификат на этот товар. Нет сертификата. А наша легкая промышленность, которая вам костюмы шила и мне, – они же и налоги платят, и накладные у них есть, и сертификаты. Они губят нашу легкую промышленность. Если у тебя есть какая-то проблема, тебя завтра в правительстве, в министерстве примут, по ценам что-то там не складывается. Посчитаем, мы считать умеем. Я не хочу ни на кого давить – вот порядок, вот правила. Хотите работать – работайте, не хотите – идите на БНБК, вас возьмут. Свято место сегодня пусто не бывает. Один ушел – пришел другой. И предлагает цену дешевле.