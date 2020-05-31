За что ценят «Беларуса»? В чём секрет успеха легендарного МТЗ и какую оценку его работе дал Президент

Новости Беларуси. На неделе этому легендарному белорусскому предприятию исполнилось 74 года. 29 мая на МТЗ приехал Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В нынешней непростой ситуации, а по всему миру переплетены тысячи кооперационных нитей, завод не просто выстоял, но и демонстрирует весьма неплохую прибыльную экономику. А это «подушка безопасности» и для страны, и для 23 тысяч человек, которые сегодня работают в холдинге. Репортаж Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Цех № 1 Минского тракторного завода. 74 года назад именно здесь начиналась история предприятия. Удивительно, но практически неизменными сохранились стены, работает оборудование с полувековым стажем (и новое, конечно же, рядом). Здесь по-прежнему производят детали, без которых трактор «Беларус» – такой, каким мы его знаем – просто не поедет. Но поразило меня не это. На одном из участков работают только женщины. Пробовали и мужчины, но ничего не вышло. Хотя работа, мягко говоря, не для слабого пола. Каждый день приходится иметь дело с маслом и деталями весом в 7-10 килограммов. «Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

Сергей Пахомчик, начальник механического цеха № 1 МТЗ:

У него масса преимуществ: высокое качество, высокая точность, быстрое переналаживание на другие детали. Это современная технология. Алена Сырова:

А дорогие такие центры? Сергей Пахомчик:

Около 500 тысяч долларов. В течение 2-3 лет такой центр окупается.

С технологиями быстрее ладят молодые, потому на некоторых участках людей старше 40 мы даже не встречали. А что? Говорят, платят неплохо – в среднем, 1600 рублей в месяц. Новые станки закрытого типа, значит, на рабочем месте чисто, да и конечная продукция (в данном случае, валы и шестеренки) с наименьшими усилиями получается более качественной. Александр Лукашенко: день рождения МТЗ – это день рождения хорошего белорусского сына, очень взрослого сына

Максим Котролев, начальник механического цеха № 5 МТЗ:

Используемая технология позволяет стабильно получать высокую точность шестерен, да и вообще изделия в целом. Это седьмая степень точности на выходе. Как результат – это плавность хода в тракторе, снижение шума, увеличение долговечности используемых изделий.

За это и ценят «Беларуса». В 130 странах каждый день с ним в поля – пшеничные, ячменные, тростниковые, кукурузные и рисовые. Выходят люди, ласково называя нашу машину «кормильцем». Одноименный фильм показали несколько лет назад. Тогда же ряды поклонников «Беларуса» пополнили ценители эстетики.

То, что даже в поле встречают по одежке, не секрет. Так родилась новая линейка МТЗ – обилие стекла, иные цветовые решения, округлые формы капота, но куда важнее, что под ним. Будущее МТЗ, приватизация, избирательная кампания: Президент ответил на вопросы работников МТЗ

Николай Зезетко, главный конструктор МТЗ:

Он на 74 лошадиные силы. Раньше у нас были тракторы – 30-60 лошадиных сил. Потом был небольшой разрыв, и сразу начиналось с 80 лошадиных сил. Алена Сырова:

742, 952... Лайфхак от конструктора для тех, кому, как и мне, принцип комбинации цифр на капоте не понятен. Николай Зезетко:

Первая цифра означает мощность, если нолик добавить. Например, 952: значит, 90 лошадиных сил. Вторая цифра 5 означает модификацию трактора, а последняя 2 – значит, передний ведущий мост. Если 0, значит, без переднего ведущего моста. Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора

За всей это красотой и мощью – напряженная и даже, можно сказать, черная работа. Металлические запчасти для тракторов делают на месте – в литейке. Кузнецы и огромные печи – выглядит впечатляюще, но все же немного не современно. За несколько лет один из лучших специалистов в СНГ, по совместительству амбициозный руководитель, обещает сделать литейное производство суперсовременным и удвоить показатели.

Владимир Гацуро, главный металлург МТЗ:

В первую очередь, мы изучили опыт мировой по производству. Это я буду говорить о литейном производстве. Мы знаем, как это делается, мы знаем, что нам нужно под это. Естественно, все теперь в наших руках. Одна задача – найти финансирование.

И это лишь часть плана по развитию МТЗ на ближайшие 10 лет. Его представили Президенту. Александр Лукашенко говорит: трудно поверить, что такое возможно. Но нынешний директор завода на ветер слов не бросает. И если все получится, звание Героя Беларуси ждать себя не заставит. В свое время Виталий Вовк буквально поднял МЗКТ, а за тот год, что возглавляет МТЗ, серьезно изменил и это предприятие.

Как-то было время, что мы работали по три дня, выполняли малое количество машин. На данный момент мы работаем ежедневно. Объемы производственные не упали, а наоборот, растут.

Александр Григорьевич сказал, что да, где-то мы немножечко плаваем в чем-то, но стабильно наши тракторы выполняют свою функцию – они стабильно держатся на своем рынке.

Будущее есть. И это сказал не только глава государства, но и наш директор этого придерживается. Мы все будем этому способствовать и помогать ему в этом. Добавил мотивации и глава государства. Александр Лукашенко не скрывает: пристально следит за положением дел на подобных предприятиях, ведь это тысячи и тысячи рабочих мест. Десятки других белорусских заводов завязаны на производство МТЗ. Ну и, кроме того, репутация, бренд, лицо страны, если хотите.

Президент регулярно появляется в поле с «Беларусом», показывает зарубежным коллегам. Новая мини-модель, которую подарили заводчане, займет свое место во Дворце Независимости. Получается, реклама на высшем уровне. Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная» Ежегодно с конвейера сходит 35 тысяч тракторов. В первые месяцы этого кризисного года собрали даже больше, чем за аналогичный период 2019-го. Да, пока часть техники, в силу общемирового карантина, до своих хозяев не доехала, но еще не вечер. Барьеры так или иначе снимут, и тут главное не тормозить – настаивает Президент. В поле голыми руками работать сложнее, чем на тракторе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрю, и на территории у вас запас есть тракторов. Все начинают потихоньку раскручивать экономику и открываться. А вы как раз предложите свой товар.

Александр Лукашенко дает ответ и тем, кто все еще продолжает лелеять мечту о том, что Минский тракторный больше не в руках государства, его купил частник и все вдруг стали жить хорошо. Как бы не так.

Александр Лукашенко:

Слушайте, красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Это значит, госсобственность, которая у нас есть, в том числе и этот завод (он же государственный) завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Я думаю, ну, наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы уже это видели в России. Деньги разложат по карманам – будьте уверены. «Кто в кризис продаёт предприятия?» Александр Лукашенко рассказал, как относится к приватизации