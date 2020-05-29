«Кто в кризис продаёт предприятия?» Александр Лукашенко рассказал, как относится к приватизации

Новости Беларуси. Работа предприятий в условиях пандемии, приватизация, сохранение трудовых коллективов. О развитии промышленности в целом и МТЗ в частности говорили 29 мая на Минском тракторном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производство посетил глава государства. Это старейшее в стране предприятие, которое сегодня, кстати, отмечает очередную годовщину со дня основания, не останавливало работу в сложившейся ситуации. Собственно, как и все производства в стране. И правильность этого решения отметил глава государства.

Посещение завода Президентом началось со знакомства с линейкой выпускаемых машин. В частности, Александру Лукашенко показали новые двигатели с системой очистки, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы, снегоуплотнительную и льдозаливочную технику. После осмотра экспозиции Александр Лукашенко подчеркнул: важно не только производить продукцию, но и делать это на высоком уровне. Тогда не будет возникать и проблем со сбытом. Президент Беларуси: «Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого»

Сегодня МТЗ входит в топ-10 мировых производителей профильной техники. Порядка 90 % тракторов поставляется на экспорт. Завод успешно развивается – здесь работают 15 тысяч человек. Еще 7,5 тысяч в штате предприятий холдинга. Есть и вакансии. В условиях мирового экономического спада важно не останавливать промышленность, уверен Президент, чтобы люди могли трудиться и получать зарплату. Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

По традиции, Александр Лукашенко пообщался с представителями трудового коллектива. Заводчан интересовали разные темы – прежде всего, будущее завода. Президент рассказал, что государство готово помогать и выделять деньги предприятиям, но под конкретные проекты и на небольшой срок. Спросили у Президента и о его отношении к приватизации. В истории МТЗ были разные времена. В сложные периоды некоторые видели выход в том, чтобы продать его частнику. Но позиция Президента в этом вопросе прежняя: продавать за бесценок подобные предприятия мы не вправе. Это бренд страны, история и, конечно, рабочие места. Этот тезис Александр Лукашенко повторил и сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А кто в кризис продает предприятия? Какая цена в кризис? Виталий знает это (Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ – прим. ред.). Какая цена этого предприятия в кризис? Никакая. Поэтому я вам сразу хочу сказать, что это не моя позиция, это не моя политика приватизации. Я не против продажи государственной собственности, абсолютно не против. Но сначала вы скажите, сколько вы заплатите, а я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие. Вам же сегодня 74 года, почти 75. Уверен, что здесь нет человека, который создавал это предприятие, начинал 75 лет тому назад. Так почему мы должны с вами взять и продать это?