Нацбанк о работе в условиях пандемии: надеемся, что доля безналичных расчётов будет увеличиваться

Новости Беларуси. Национальный банк ожидает роста доли безналичных расчетов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первые три месяца года доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составила 49,3 %, то есть по отношению к 1 января прирост более 4 процентных пунктов.

Активная позиция регулятора в развитии банковских услуг. Акцент на увеличение доли безналичных розничных платежей. В текущей эпидемиологической ситуации регулятор внимательно следит за тем, как происходят платежи. Приняты максимально возможные меры для того, чтобы оградить население от личного присутствия в банках.