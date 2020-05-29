Александр Лукашенко: день рождения МТЗ – это день рождения хорошего белорусского сына, очень взрослого сына

Новости Беларуси. Работа предприятий в условиях пандемии, сохранение трудовых коллективов, приватизация, импортозамещение. О развитии промышленности в целом и отдельно Минского тракторного завода 29 мая говорили в стенах МТЗ. Производство посетил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ознакомился с модельным рядом выпускаемых тракторов, технологическим процессом их сборки, пообщался с работниками. Помимо головного предприятия, Президенту доложили и о ситуации в структурных подразделениях МТЗ. Холдинг, образованный 2014 году, сегодня объединяет 10 различных производств, каждое из которых, несмотря на пандемию, работает стабильно и прибыльно. Дмитрий Анисовец продолжит тему.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

Каждый день с главного конвейера МТЗ сходит 100 силовых агрегатов. За процессом можно следить онлайн. В далеком 1958-м завод выпустил стотысячный трактор, в 1973-м – миллионный, а в 2020 году цифра приближаются к 4 миллионам единиц.

За количеством успевает и качество. Сегодня все модели Минского тракторного – их более 100 – имеют международные сертификаты и соответствуют высоким стандартам развитых стран. Это стало возможным благодаря в том числе модернизации производства. С 2015-го – после визита Президента – завод планомерно обновляет технологию производства. Например, в цеху по выпуску валов, втулок и шестерен новое оборудование позволило не только увеличить объем, но и улучшить качество продукции.

Максим Котролев, начальник механического цеха № 5 МТЗ:

Здесь одна молодежь, которая хорошо обучается, поддается всему этому новому обучению процессам. Используемые технологии позволяют стабильно получать высокую точность шестерен и изделия в целом. Это седьмая степень точности на выходе. Как результат – плавность хода в тракторе, снижение шума и увеличение долговечности используемых изделий.

В 2014-м МТЗ образовал холдинг. Сегодня в его структуре 10 предприятий. Акционерное общество активно работает на рынках более 60 стран, выступая крупным налогоплательщиком и поставщиком валюты в страну.

Казалось бы, пандемия коронавируса остановила железного монстра. Но нет. С начала года МТЗ выпустил более 10 тысяч тракторов (рост 33 %), а объемы экспорта сохранены на уровне 2019 года и превысили 120 миллионов долларов. Средняя зарплата за апрель по предприятию составила 1 400 рублей.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора МТЗ:

На автомобиле еще можно поездить, а если нет трактора, то работать придется вручную. Все землю хотят обрабатывать и обрабатывают, поэтому наша продукция как пользовалась спросом, так и пользуется. Мы как продавали, отгружаем. Есть кое-какие вопросы, но все это решаемо сегодня и отгрузка идет.

Генеральный директор МТЗ Виталий Вовк с ходу доложил Президенту, что каждое из предприятий холдинга работает стабильно и прибыльно. Более того, даже вакансии в структуре имеются.

Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:

Дали объявление во всех практический районных газетах. Написали: «1 400 рублей, общежитие». Один звонок. Желание пока слабоватое. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот то, что я говорил: нам не надо торопиться, с вертолета деньги будем разбрасывать – вы же знаете, заявлений сейчас много. Виталий Вовк:

Надо заработать.

Александр Лукашенко:

Да, надо заработать, но вопрос: а есть ли рабочие места? Почему, допустим, с того же районного центра, да и в Минске – общежития дают, 1500 рублей, считай, зарплата – и не пойти, не поработать? Чего ждем? Виталий Вовк:

Вы ровно пять лет (назад – прим. ред.) были у нас на Тракторном заводе. Мы за это время подросли и в зарплате, и в производительности, и в производстве. Начали больше производить. Немножко помешала нам эта ситуация, но, я думаю, все исправится. Александр Лукашенко:

Если есть что продавать, то и исправится. Я имею в виду качество. Если это есть, то, конечно, исправится. Не может быть так, что все это будет вечно продолжаться. На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят, люди хотят кушать. Слава богу, что мы этого избежали. Не закрылись.

Для того, чтобы не просто держаться на плаву, а развиваться, нужно постоянное движение вперед. Благо, конструкторы предприятия способны предложить покупателю широкую линейку новинок. Это не только традиционные сельхозмашины и спецтехника, но и необычные для наших широт ратраки и машины для заливки льда. Последняя и вовсе на электротяге.

Виталий Вовк:

Самое важное на любом предприятии – это мозг предприятия, конструктор и технолог. Мы этому уделяем внимание. Вот здесь показано на слайде, как мы сегодня работаем. У нас два конструкторских бюро, за каждым конструкторским бюро закреплены свои базовые предприятия. Мы сегодня выпускаем продукцию со всей линейки от 0,2 класса до 8. Сотрудничаем широко с университетами, с Академией наук. Цель, которую мы себе ставим – к 2030 году – беспилотный трактор.

Стратегию развития рассчитана до 2030 года, на нее потратят до 2 миллиардов долларов. Планируется, что предприятие прибавит в разы во всех компонентах, в том числе решит болезненную для нас проблему с импортозамещением.

Пока же день рождения, который раз в году, и завод-бренд лично поздравляет Президент. Тем более, что Александр Лукашенко и сам выезжает в поле на тракторах, произведенных здесь.

Александр Лукашенко:

Я прежде всего хочу вас всех, уважаемые друзья, поздравить с днем рождения. Это прекрасный завод. Это лицо нашей страны, это бренд. Что хотите, то и говорите, Беларусь вот здесь сконцентрирована. Поэтому этот день рождения – это день рождения хорошего белорусского сына, очень взрослого сына.

Наш трактор узнают во всем мире. В истории предприятия были разные времена. Сегодня МТЗ на ходу и показывает результат. Но слухи о продаже госпредприятия все равно будоражат общественность. Александр Лукашенко: «Кто в кризис продаёт предприятия?» Александр Лукашенко рассказал, как относится к приватизации Судьба предприятия волнует в том числе сотрудников тракторного. Они прекрасно помнят, что было, как есть и куда стремится завод, вкладывая огромные средства в модернизацию.