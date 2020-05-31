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Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»

31 мая 2020 19:47
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Новости Беларуси. Президент регулярно появляется в поле с «Беларусом», показывает зарубежным коллегам. Новая мини-модель, которую подарили заводчане, займет свое место во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Получается, реклама на высшем уровне.

Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора

Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»-1

Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»-3

Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»-5

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но вы мне не заплатили ни копейки за рекламу. Ладно, пусть это будет мой вклад, подарок ко дню рождения. Вот и все. И задача одна – качество. Пускай будет кабина не такая округлая и шикарная, как в некоторых американских или европейских тракторах. Но если она, эта машина, весной вышла в поле и целый круглый год у нее ничего не сломалось (конечно, при надлежащем техническом обслуживании), если она выдержала, эта техника, я всегда куплю ее, а не ту, что красиво смотрится, может быть, и лучше, и дороже.

Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»-8

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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