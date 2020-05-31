Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но вы мне не заплатили ни копейки за рекламу. Ладно, пусть это будет мой вклад, подарок ко дню рождения. Вот и все. И задача одна – качество. Пускай будет кабина не такая округлая и шикарная, как в некоторых американских или европейских тракторах. Но если она, эта машина, весной вышла в поле и целый круглый год у нее ничего не сломалось (конечно, при надлежащем техническом обслуживании), если она выдержала, эта техника, я всегда куплю ее, а не ту, что красиво смотрится, может быть, и лучше, и дороже.