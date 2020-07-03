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Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция

03 июля 2020 16:11
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Новости Беларуси. Делать деньги из воздуха, солнца ветра и воды. Еще 10 лет назад этот тезис вызвал бы недоумение, а сегодня белорусов не удивить бизнес-ставкой на природу, рассказали в проекте «Сделано».

Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция-1

Закон «О возобновляемых источниках энергии» в 2010 году стал трамплином в зеленую энергетику.

Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция-4

Уже через два года первые альтернативные киловатты выработала Гродненская гидроэлектростанция. Направить энергию воды в экономическое русло Беларуси, да так, чтобы миллионные вложения не уплыли из бюджета страны, – задача со звездочкой.

Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Встает вопрос: стоит ли нам в таких объемах этим заниматься? Почему в таких объемах? Потому что все равно, как бы там ни было, строить станции эти надо. Лишь только потому даже, чтобы сохранить школу, что у нас строители должны это не забыть.

Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция-10

В том же году на белорусских реках началось строительство целого каскада водных электростанций. Самая мощная – на Западной Двине. За секунду через четыре турбины Витебской ГЭС проносится до 500 тонн воды – это, для сравнения, 8 железнодорожных вагонов.

Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция-13

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:
За пять месяцев текущего года уже выработано 92 миллиона киловатт-часов при себестоимости 5,6 копейки за 1 киловатт-час. Необходимо отметить, что на тепловых станциях Беларуси средняя себестоимость почти в два раза выше. Построен судоходный шлюз, появилась возможность использовать самый дешевый вид транспорта – речной – для перевозки грузов и населения.

Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция-16

За год гидроузел экономит на стоимости природного газа 8 миллионов долларов. При этом «зеленого» электричества хватает на весь Витебский район. Баланс «мощность-компактность» подкрепляет немногочисленный персонал. Обслуживают станцию порядка 30 человек. Все они получили мастер-класс от китайских коллег, которые в проекте Витебской ГЭС выступили инвесторами. Служить гидроузел будет как минимум век.

Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция-19

Ядерная энергия, нефть, альтернативные источники. Как устроен топливно-энергетический комплекс Беларуси

Над проектом работали Ксения Худолей, Яна Шипко, Кристина Яркина-Москалева, Алексей Петров, Александр Бутрим, Денис Величкевич, Дмитрий Травин, Валерий Науменко. 

# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Александр Лукашенко # Юрий Митьковец # Фотофакт

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