Как будут встраивать БелАЭС в энергосистему Беларуси

Новости Беларуси. Лукомльская тепловая электростанция готова уступить атомной станции позицию лидера в энергосистеме страны, рассказали в проекте «Сделано».

Более того, чтобы включиться в новый ритм, на ГРЭС реконструируют системы теплоснабжения и устанавливают два новых электрокотла. Мощности станции хватит для того, чтобы обеспечить теплом Новолукомль и выровнять нагрузки на сети с началом работы АЭС.

Именно о такой комплексной подготовке энергосистемы Беларуси к новому «атомному» этапу не раз говорил Александр Лукашенко. И сегодня работать «в связке» готовы все регионы.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Ведутся работы по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему. Это создание около 800 мегаватт высокоманевренных пиково-резервных источников, а также строительство на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной установленной мощностью 916 мегаватт. Построено и реконструировано около 1 700 километров высоковольтных линий электропередач. Это уже позволяет обеспечить поставку электрической энергии со станции в любой регион страны.

Теперь протяженность распределительных электрических артерий Беларуси соизмерима с пятью земными экваторами. Самым крупным пунктом двусторонней связи с Островцом стала электроподстанция в Поставах.

Она своеобразный кровеносный узел, который принимает и передает электроэнергию. Семь высоковольтных линий связывают Поставы с АЭС, а еще с Полоцком, Новолукомлем, Минском и Литвой.

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Если сейчас нагрузка на линии, которые идут на атомную станцию, обеспечивает их собственные нужды и колеблется в пределах 2-5, максимум 10, мегаватт, то при работе АЭС эти линии будут загружены на полную пропускную способность: по 300-400, в некоторых случаях до 500 мегаватт. Подстанция – это как лимфатический узел в человеческом организме, он раздает по венам живительную силу. У нас это кровь, а в энергетике – это электрический ток.