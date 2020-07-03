«Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф»

Новости Беларуси. «Альтернативу» искали не только в топливной промышленности. Прижились в Беларуси и «зеленые» тренды, рассказали в проекте «Сделано».

Вслед за мировым интересом ко всему экологичному на местные виды топлива стали переключаться наши предприятия.

Алексей Кушнаренко, генеральный директор ГПО «Белтопгаз»:

Реализована программа «Торф», благодаря которой проведена модернизация всей отрасли. Ежегодно мы добываем порядка 2 миллионов тонн и по уровню его добычи занимаем четвертое место в мире. Торфом замещается 450 миллионов кубических метров импортного природного газа, а его доля в местных видах топлива составляет 15 %.

Одним из первых к высокотехнологичному знаменателю пришел торфобрикетный завод в Пуховичском районе. Подходы к переработке хорошо знакомого сырья пришлось в корне изменить. В первую очередь производство модернизировали, практически полностью исключив человеческий фактор.

Алексей Молочко, главный инженер торфобрикетного завода «Сергеевичское»:

Эффект удался даже в большей степени, чем мы рассчитывали. Удалось значительно уменьшить расходы энергоресурсов на производство продукции. Так, например, расходы электроэнергии на производство брикета у нас вдвое уменьшились, что позволило значительно снизить себестоимость нашей продукции и на рынке нашем, белорусском, в том числе и на зарубежном, быть конкурентоспособными.