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«Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф»

03 июля 2020 21:01
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Новости Беларуси. «Альтернативу» искали не только в топливной промышленности. Прижились в Беларуси и «зеленые» тренды, рассказали в проекте «Сделано».

«Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф»-1

Вслед за мировым интересом ко всему экологичному на местные виды топлива стали переключаться наши предприятия. 

«Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф»-4

Алексей Кушнаренко, генеральный директор ГПО «Белтопгаз»:
Реализована программа «Торф», благодаря которой проведена модернизация всей отрасли. Ежегодно мы добываем порядка 2 миллионов тонн и по уровню его добычи занимаем четвертое место в мире. Торфом замещается 450 миллионов кубических метров импортного природного газа, а его доля в местных видах топлива составляет 15 %.

«Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф»-7

Одним из первых к высокотехнологичному знаменателю пришел торфобрикетный завод в Пуховичском районе. Подходы к переработке хорошо знакомого сырья пришлось в корне изменить. В первую очередь производство модернизировали, практически полностью исключив человеческий фактор.

«Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф»-10

Алексей Молочко, главный инженер торфобрикетного завода «Сергеевичское»:
Эффект удался даже в большей степени, чем мы рассчитывали. Удалось значительно уменьшить расходы энергоресурсов на производство продукции. Так, например, расходы электроэнергии на производство брикета у нас вдвое уменьшились, что позволило значительно снизить себестоимость нашей продукции и на рынке нашем, белорусском, в том числе и на зарубежном, быть конкурентоспособными.

«Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф»-13

Автомобильную транспортировку заменили железнодорожной, и цена на брикет сразу стала лояльнее.

Ядерная энергия, нефть, альтернативные источники. Как устроен топливно-энергетический комплекс Беларуси

Над проектом работали Ксения Худолей, Яна Шипко, Кристина Яркина-Москалева, Алексей Петров, Александр Бутрим, Денис Величкевич, Дмитрий Травин, Валерий Науменко.

# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Алексей Кушнаренко # Алексей Молочко # Фотофакт

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