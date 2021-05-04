«Я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы: они ни разу не были объективными». Итоги встречи Александра Лукашенко и Романа Головченко

Новости Беларуси. Работа экономики, ответ на санкции Запада и развитие чернобыльских территорий – эти темы 4 мая обсуждали в кабинете Президента. Глава государства принял с докладом Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под контролем премьер-министра экономический баланс в непростых «ковидных» обстоятельствах. При этом осложняет ситуацию и внешнее давление на наших производителей. Держат ли удар ключевые показатели, выясняла Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Периодически подбивать баланс – полезная экономическая привычка. Особенно, когда под угрозу все мировые показатели упорно ставит пандемия. Потуже пояса затянули все без исключения, но, как показывают последние новостные сводки, недовольных ковидными мерами хватает. Как результат, экономические прогнозы рисуют зачастую в серых тонах. Реальную палитру белорусской экономики 4 мая анализировал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – не итоги первого квартала, а что будет в будущем, на что мы планируем выйти по итогам года. Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы: они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют.

Справляется ли Беларусь с экономическими тисками? Результат первого квартала говорит: вполне. Цифры внушают осторожный оптимизм – так описал экономическое состояние премьер-министр. Позитивная динамика по всем финансовым показателям: валовая прибыль за первый квартал – миллиард 800 миллионов рублей, выручка увеличилась на 20 %, прибыль от реализации продукции – на 30 %. Растет и рентабельность продаж. Что важно, подтянулся доход белорусов. Средняя зарплата в марте приблизилась к значению 1 400 рублей, а пенсия – к 500. И даже неспокойный IT-сектор выдал темп роста опережающий на 3,5 %. Неожиданно? Может и да – для тех, кто упорно размахивал санкционным флагом.

Ксения Худолей:

Ограничительные меры по отношению к белорусским производителям во Дворце Независимости обсуждали не раз. Кто только ни пытался грозить нам «экономической указкой». Но, как правило, такой шантаж работает крайне плохо. А вот дождаться симметричного ответа на попытки давления – лишь дело времени.

И оно, стоит полагать, наступило. Точечно и конкретно реагировать на санкционные выпады Президент поручил правительству совместно с Министерством иностранных дел. Александр Лукашенко: слушайте, мы защищаем свою страну. Нас что, за это санкциями по голове? Надо отвечать Поддержать необходимо и жителей Чернобыльских регионов. Задача актуализировать программу восстановления территорий поставлена правительству по итогам рабочей поездки Президента в Гомельскую область. Подключиться к работе на этом этапе должна местная вертикаль, чтобы к сентябрю по каждой точке на карте пострадавших земель имелся конкретный план. От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Александр Лукашенко принял с докладом Романа Головченко