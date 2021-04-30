Михаил Мясникович опроверг слухи о дефиците продовольствия на пространстве ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза исключили возможность дефицита продуктов питания. Даже в условиях пандемии, торговых войн и экономического давления принимаются эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слухи о дефиците продовольствия опроверг председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Выступая на заседании межправсовета, глава ЕЭК отметил, что у стран ЕАЭС достаточно производимой продукции, чтобы закрыть потребности не только на внутреннем рынке, но и продавать за рубеж.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Мы в Комиссии провели серьезную работу, которая касается баланса продовольствия. И поскольку эта тема достаточно часто сегодня фигурирует в средствах массовой информации, хочу сказать, что и по зерну, и по мясу, и по сахару, и по молочной группе товаров у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать устойчивое снабжение внутреннего рынка нашего союза и даже продавать излишки на экспорт. Поэтому всякая волатильность, и ценовая, и другие, безусловно не связана с какими-то дефицитами или какими-то другими сложностями.
Страны Евразийского экономического союза договорились провести работу по сближению мер экспортного регулирования сельхозтехники. Запуск новых диалоговых платформ позволит определить дополнительные источники экономического роста и обеспечения устойчивого развития.
О других новостях экономики за 30 апреля читайте здесь.