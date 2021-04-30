Михаил Мясникович опроверг слухи о дефиците продовольствия на пространстве ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза исключили возможность дефицита продуктов питания. Даже в условиях пандемии, торговых войн и экономического давления принимаются эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слухи о дефиците продовольствия опроверг председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Выступая на заседании межправсовета, глава ЕЭК отметил, что у стран ЕАЭС достаточно производимой продукции, чтобы закрыть потребности не только на внутреннем рынке, но и продавать за рубеж.