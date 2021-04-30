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Беларусь намерена наращивать экспортные поставки продовольствия

30 апреля 2021 14:59
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Новости Беларуси. Беларусь будет наращивать экспортные поставки продовольствия, сохраняя традиционные рынки сбыта и развивая новые направления. Ситуация по экспорту, по мнению вице-премьера Александра Субботина, живая и постоянно меняющаяся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь намерена наращивать экспортные поставки продовольствия-1

В 2020 году отечественный экспорт продовольствия прибавил 4 % до 5 миллиардов 800 миллионов долларов. В 2021 году стоит задача взять планку в 6 миллиардов. Добиться таких показателей можно в том числе за счет увеличения объемов производства. Если в прошлом году произвели молока без малого 8 миллионов тонн, к 2025-му надо производить уже 9. Тут и инвестиции в помощь.

Ведутся переговоры с китайскими инвесторами о строительстве ферм для разведения крупного рогатого скота. На азиатском рынке Беларусь готова не только увеличить объемы поставок, но и расширить ассортимент.

О других новостях экономики за 30 апреля читайте здесь.

# Экспорт # Экономика # Александр Субботин # Наталья Надольская # Фотофакт

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