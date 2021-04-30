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Новости экономики за 30.04.2021

30 апреля 2021 15:04
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Страны Евразийского экономического союза исключили возможность дефицита продуктов питания. Даже в условиях пандемии, торговых войн и экономического давления принимаются эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович опроверг слухи о дефиците продовольствия на пространстве ЕАЭС

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

Новости экономики за 30.04.2021-1

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ КАК ФИНАНСОВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Впервые за всю историю современной России доля доллара в расчетах за российский экспорт опустилась ниже 50 %. Остальные страны ЕАЭС также постепенно отказываются от американской валюты во внешней торговле.

Экономисты считают, что дальнейшая дедолларизация может привести к укреплению курсов национальных валют. По итогам третьего квартала 2020 года доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран союза достигла 73 %. В обслуживании платежей за импорт – около 24 %.

Все чаще экономисты говорят о формировании мультивалютной системы и создании единой евразийской валюты, которая смогла бы конкурировать с долларом, евро и юанем.

Беларусь намерена наращивать экспортные поставки продовольствия

Новости экономики за 30.04.2021-4

В МИРЕ ВЫРОСЛИ ЗАГРУЗКИ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

В мире выросли загрузки финансовых приложений. На фоне экономической неопределенности вырос спрос на приложения в сфере инвестиций, банковского дела, денежных переводов и государственной помощи.

За 2020 год финансовые приложения были загружены 4,5 миллиарда раз – на 15 % больше, чем в 2019 году. В приложениях пользователи провели 16 миллиардов часов – на 45 % больше, чем годом ранее.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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