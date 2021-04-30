Новости экономики за 30.04.2021

Страны Евразийского экономического союза исключили возможность дефицита продуктов питания. Даже в условиях пандемии, торговых войн и экономического давления принимаются эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ КАК ФИНАНСОВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Впервые за всю историю современной России доля доллара в расчетах за российский экспорт опустилась ниже 50 %. Остальные страны ЕАЭС также постепенно отказываются от американской валюты во внешней торговле.

Экономисты считают, что дальнейшая дедолларизация может привести к укреплению курсов национальных валют. По итогам третьего квартала 2020 года доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран союза достигла 73 %. В обслуживании платежей за импорт – около 24 %.

Все чаще экономисты говорят о формировании мультивалютной системы и создании единой евразийской валюты, которая смогла бы конкурировать с долларом, евро и юанем.

Беларусь намерена наращивать экспортные поставки продовольствия