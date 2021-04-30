Новости экономики за 30.04.2021
Страны Евразийского экономического союза исключили возможность дефицита продуктов питания. Даже в условиях пандемии, торговых войн и экономического давления принимаются эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мясникович опроверг слухи о дефиците продовольствия на пространстве ЕАЭС
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ КАК ФИНАНСОВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Впервые за всю историю современной России доля доллара в расчетах за российский экспорт опустилась ниже 50 %. Остальные страны ЕАЭС также постепенно отказываются от американской валюты во внешней торговле.
Экономисты считают, что дальнейшая дедолларизация может привести к укреплению курсов национальных валют. По итогам третьего квартала 2020 года доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран союза достигла 73 %. В обслуживании платежей за импорт – около 24 %.
Все чаще экономисты говорят о формировании мультивалютной системы и создании единой евразийской валюты, которая смогла бы конкурировать с долларом, евро и юанем.
Беларусь намерена наращивать экспортные поставки продовольствия
В МИРЕ ВЫРОСЛИ ЗАГРУЗКИ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В мире выросли загрузки финансовых приложений. На фоне экономической неопределенности вырос спрос на приложения в сфере инвестиций, банковского дела, денежных переводов и государственной помощи.
За 2020 год финансовые приложения были загружены 4,5 миллиарда раз – на 15 % больше, чем в 2019 году. В приложениях пользователи провели 16 миллиардов часов – на 45 % больше, чем годом ранее.