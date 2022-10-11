Минсельхозпрод: «Ни о каком запрете поставок мясо-молочной продукции в Россию не может идти и речи»

Новости Беларуси. По данным Минсельхозпрода, перебоев с поставками мяса, птицы и молока в Россию нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Беларусь – надежный торговый партнер. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясо-молочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи».