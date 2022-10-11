Новости экономики за 11.10.2022

Новости Беларуси. Почему Норвегия стала главным бенефициаром высоких цен на газ в Европе? Какие белорусские производства стали драйверами роста объема экспорта товаров? Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В 1,8 РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ СДЕЛОК НА БУТБ Российские компании почти в два раза увеличили объемы сделок на БУТБ. За 9 месяцев – 155 миллионов долларов. Это не только почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021-го, но и на 11 % больше, чем за весь 2021 год. В числе самых востребованных групп товаров во взаимной торговле были изделия из черных и цветных металлов, уголь, товары промышленного назначения. Активно покупают российские компании отечественную мясо-молочную продукцию, рапсовое масло и строительные материалы, а также совершают транзитные сделки по реализации собственных товаров в третьи страны.

МИНЭКОНОМИКИ: «В БЕЛАРУСИ СТАБИЛЬНО РАСТУТ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ» В Беларуси пятый месяц подряд растут объемы экспорта товаров. По данным Министерства экономики, в августе по сравнению с июлем прирост составил 9,2 % (или 300 миллионов долларов). За 8 месяцев за рубеж реализовали товаров на без малого 3,5 миллиарда долларов. Уже четыре месяца сохраняется профицит во внешней торговле товарами, что позволило по итогам восьми месяцев достичь максимального за последние 10 лет положительного внешнеторгового сальдо – 3,5 миллиарда долларов. Минсельхозпрод: «Ни о каком запрете поставок мясо-молочной продукции в Россию не может идти и речи».