Норвегия получает сверхдоходы от продажи газа в Европу – в еврозоне недовольны

Аналитики назвали Норвегию главным бенефициаром высоких цен на газ в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна, не входящая в Евросоюз, уже стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС и заработает на нем в 2022 году больше 100 миллиардов долларов, хотя годом ранее было меньше 30. И этот профит не дает спокойно спать соседям по еврозоне.
Теперь государственные чиновники поднимают тему этичности такого вида доходов. Мол, норвежские сверхдоходы – это нечестный заработок и эксплуатация бедственного положения. В Осло заявили, что не готовы делать скидки европейским потребителям, потому что рынок есть рынок. Правило «ничего личного, всего лишь бизнес» никто не отменял. Что и требовалось доказать.
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