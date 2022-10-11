Норвегия получает сверхдоходы от продажи газа в Европу – в еврозоне недовольны

Аналитики назвали Норвегию главным бенефициаром высоких цен на газ в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна, не входящая в Евросоюз, уже стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС и заработает на нем в 2022 году больше 100 миллиардов долларов, хотя годом ранее было меньше 30. И этот профит не дает спокойно спать соседям по еврозоне.