«Мы же хотим жить не только с борщевым набором?» Гендиректор сети магазинов объяснил причины наценки
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Что касается вашего вопроса по поводу конкретной наценки 30-40%. На самом деле здесь нужно брать среднюю температуру по больнице: сколько сеть зарабатывает итого на общем товарообороте. Если мы не хотим, чтобы сети были дотационные, а хотим, чтобы приносили государству налоги, зарплату платили людям, развивались, была конкуренция… Есть определенная затратная часть, от которой мы не можем уйти. Есть заработная плата, которая составляет от 10 до 12 %. Есть арендные платежи – 4-6 %. Есть коммунальные платежи. Я сейчас не говорю конкретно про себя, я говорю про всю сеть в целом.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хорошо. После заявления Президента вы остановили ценник?
Вадим Аванесов:
Безусловно. Никто не хочет сидеть в тюрьме. У нас порядка 200 магазинов в сети. Технически остановить – люди работали всю ночь, большая команда, но мы, слава богу… Сегодня был на совещании у министра. Мы тоже говорили, что все сети выдержали, перестроили механизм таким образом, что нигде не было роста.
Кирилл Казаков:
Президент же не сказал: остановите все. Он сегодня объяснил: нужен механизм, нужно персонифицировать ответственность. Если губернатор понимает, что у него в регионе возникает дефицит N-го товара, он может каким-то образом варьировать.
Вадим Аванесов:
Вы правильно понимаете. Здесь очень важна скорость принятия решений. Потому что от момента согласования губернатором какого-либо вида продукции до поступления этой продукции на полку пройдет определенное время. Есть скоропорт. Я не хочу озвучивать все вопросы, которые связаны с проблематикой, потому что они решаются в рабочих группах и в штабе. Не каждый день у меня расписан по совещаниям. Мы участвуем в рабочих группах, предлагаем определенный механизм, который позволит сделать самое главное. Не просто прийти к ценообразованию правильному или неправильному. Основная задача – чтобы был товар на полках. Мы же хотим жить не только с борщевым набором, правильно? Мы хотим иметь широкий ассортимент.
Кирилл Казаков:
Я так понимаю, что пропасть возникла между, условно, производителем капусты и ее продавцом. Потому что человек, когда приходит, хочет взять дешевле. Мне без разницы, капуста эта белорусская или египетская. Но если есть адепты, наверное, он на даче купит, на рынок поедет. Но, в принципе, должно быть дешевле.
Вадим Аванесов:
Для этого существует конкуренция. Есть напротив магазин. Если я возьму сегодня египетскую картошку, которая будет стоить в три раза дороже белорусской, и не буду продавать белорусскую…
Кирилл Казаков:
Чаще белорусская в три раза дороже египетской.
Вадим Аванесов:
Это уже другой вопрос, бывает и такое, к сожалению. Здесь нужно разбираться немножко глубже. Нет простых ответов на сложные вопросы, их не бывает. В правительстве работают умные люди, в штабе есть экономисты, есть люди с производства. Задача стоит за короткий промежуток времени выработать механизм. Понятно, что пока этот механизм не будет выработан…
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Он никогда не будет выработан.
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