«Мы же хотим жить не только с борщевым набором?» Гендиректор сети магазинов объяснил причины наценки

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

Что касается вашего вопроса по поводу конкретной наценки 30-40%. На самом деле здесь нужно брать среднюю температуру по больнице: сколько сеть зарабатывает итого на общем товарообороте. Если мы не хотим, чтобы сети были дотационные, а хотим, чтобы приносили государству налоги, зарплату платили людям, развивались, была конкуренция… Есть определенная затратная часть, от которой мы не можем уйти. Есть заработная плата, которая составляет от 10 до 12 %. Есть арендные платежи – 4-6 %. Есть коммунальные платежи. Я сейчас не говорю конкретно про себя, я говорю про всю сеть в целом. Кирилл Казаков, СТВ:

Хорошо. После заявления Президента вы остановили ценник? Вадим Аванесов:

Безусловно. Никто не хочет сидеть в тюрьме. У нас порядка 200 магазинов в сети. Технически остановить – люди работали всю ночь, большая команда, но мы, слава богу… Сегодня был на совещании у министра. Мы тоже говорили, что все сети выдержали, перестроили механизм таким образом, что нигде не было роста.

Кирилл Казаков:

Президент же не сказал: остановите все. Он сегодня объяснил: нужен механизм, нужно персонифицировать ответственность. Если губернатор понимает, что у него в регионе возникает дефицит N-го товара, он может каким-то образом варьировать. Вадим Аванесов:

Вы правильно понимаете. Здесь очень важна скорость принятия решений. Потому что от момента согласования губернатором какого-либо вида продукции до поступления этой продукции на полку пройдет определенное время. Есть скоропорт. Я не хочу озвучивать все вопросы, которые связаны с проблематикой, потому что они решаются в рабочих группах и в штабе. Не каждый день у меня расписан по совещаниям. Мы участвуем в рабочих группах, предлагаем определенный механизм, который позволит сделать самое главное. Не просто прийти к ценообразованию правильному или неправильному. Основная задача – чтобы был товар на полках. Мы же хотим жить не только с борщевым набором, правильно? Мы хотим иметь широкий ассортимент. Кирилл Казаков:

Я так понимаю, что пропасть возникла между, условно, производителем капусты и ее продавцом. Потому что человек, когда приходит, хочет взять дешевле. Мне без разницы, капуста эта белорусская или египетская. Но если есть адепты, наверное, он на даче купит, на рынок поедет. Но, в принципе, должно быть дешевле.