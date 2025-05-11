Минчан разных поколений и профессий объединила акция «Споём гимн вместе»

Композиция, прославляющая желание белорусского народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю. Минчан разных поколений и профессий накануне праздника объединила широкомасштабная акция «Споем гимн вместе», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Куплеты белорусского гимна звучали в каждом районе столицы.

Возле знаковых мест участники растягивали большие полотна государственного флага. В Первомайском районе эпицентром мероприятий стала Национальная академия наук. Школьники и студенты, работающая молодежь, коллективы и общественные объединения. Всего около тысячи человек на время стали единым хором. К ним присоединялись и прохожие.

Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Такие мероприятия объединяют народ, и неважно, какой возраст. Все мы, белорусы, и все мы заинтересованы, чтобы наша страна была сильной и процветающей. И чем больше таких мероприятий и акций проводится, тем наша страна крепче, сильнее и лучше.

Вместе с этим в столице проходят диалоговые площадки, тематические акции и встречи. Обсуждают значимость и ценность нашей государственной символики.