Сотни белорусов пронесли самое большое полотнище государственного флага по пр. Победителей

Наши герб, флаг и гимн являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. И ежегодно во второе воскресенье мая мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения нашим символам. Вот уже 30 лет они сопровождают нас в самые ответственные минуты нашей жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно по случаю праздника по всей стране проходят красочные мероприятия. У музея истории Великой Отечественной войны стартовала масштабная акция.

Сотни белорусов развернули самое большое в истории страны полотнище государственного флага и отправились в путь по проспекту. Среди участников мероприятия известные деятели культуры, науки, искусства и политики. Представители молодежных организаций, которые так же пришли поддержать инициативу и подчеркнуть важность государственных символов.

Арсений Акуленко, студент Белорусского государственного университета физической культуры: Находиться для меня здесь сегодня – большая честь, большой смысл, так как я защищаю флаг, герб этой страны, этот гимн пою при награждении. И вообще все это всегда рядом со мной.

Владимир Федорович, председатель Белорусского республиканского профсоюза работников транспорта и коммуникаций:

Переполняют чувство гордости, чувство уверенности, чувство уважения к государственным символам, к нашей стране, к нашему Президенту. На самом деле это великий праздник, вот недавно только стали его отмечать, поэтому эту традицию надо продолжать, обязательно продолжать и показывать молодому нашему поколению, что это действительно очень важно.

В связи с проведением акции в центре Минска ограничено движение транспорта. Перекрыта четная сторона проспекта Победителей – от Машерова до Орловской, сообщает ГАИ. Ограничения снимут ориентировочно в 11 часов.