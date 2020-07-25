Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

Новости Беларуси. Последняя суббота июля стала знаковой для аграриев. В Беларуси собран первый миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за погоды уборочная кампания началась на 10 дней позже, но в хозяйствах прибавили в темпах. Урожай в 2020 году действительно удался: средняя урожайность по стране в начале жатвы составляет 37 центнеров с гектара – это заметно больше прошлогоднего показателя. По данным Минсельхозпрода на 25 июля обработано почти 13 % площадей.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По оценке аграриев, мы ждем 8 миллионов тонн хлеба в этом году. Все условия созданы для механизаторов, для управленцев, чтобы без потерь убрать и получить хлеб. Сегодня у нас есть возможности убирать в день 4-5 % (106 тысяч гектар) и дорабатывать 585 тысяч тонн хлеба. Это позволит при погожей погоде убрать за 22 дня весь урожай.

В полях сейчас более 8,5 тысячи экипажей. Работают свыше 2 000 очистительно-сушильных комплексов. В отгрузке задействованы 9 600 машин. К слову, белорусские семена приняты во Всемирном хранилище семян на Шпицбергене, 16 сортов пшеницы признаны в европейской коллекции уникальными.