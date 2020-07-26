«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

Евгений Поболовец, СТВ:

Сложная задачка каждый год стоит перед аграриями во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но 2020-й – особенный. Пандемия внесла серьезные коррективы. «Карантин нельзя сеять» – весной многие в этом предложении поставили запятую не там. Белорусы панике не поддались, а первые урожаи собирают прямо сейчас. Уже есть первый миллион тонн зерна. Уже отмечается более высокая урожайность, чем годом ранее. Уже (пусть пока и аккуратно) говорят о 8 миллионах тонн зерна по итогам уборочной кампании. И это без учета кукурузы.

В этом году из-за погодных условий на поля техника вышла позже, чем обычно. Сейчас убрано порядка 13 % зерновых. Хотя обычно к этому времени охватывали до четверти всех посевных площадей. Какие еще коррективы в работу аграриев внесла пандемия, и чем эта уборочная кампания отличается от предыдущих? Узнаем у министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Моя коллега Галина Буро встретила его в буквальном смысле в чистом поле. «На сегодня на полях убрано 10 %» Галина Буро, корреспондент:

У аграриев сейчас самая горячая пора. Как идет уборочная кампания-2020?

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия:

Необходимо в этом году убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров хлеба. На сегодня на полях убрано 10 %. Убрано 221 тысяча гектаров, намолочено 814 тысяч тонн хлеба при урожайности 36,7 центнера с гектара. Мы видим прибавку – 4,1 центнера к уровню прошлого года. Для уборки хлеба в стране мобилизованы все ресурсы. В уборке участвуют 8,5 тысячи комбайного парка. На сегодня у него готовность 95 %. Все области отнеслись к подготовке очень тщательно, хлеб стоит достойный, его надо убрать с качеством. В доработке урожая будут участвовать 2,3 тысячи сушильных комплексов. Они сегодня готовы на 95-96 %, включены уже в работу. Идет полным темпом уборка крестоцветных – на сегодня убрано 250 тысяч гектаров озимого рапса – это 77,7 % уборочной площади. Урожайность составляет 22,1 центнера с гектара.

«При такой погоде, которая стоит сегодня, мы можем убрать хлеб за 22 погожих дня» Галина Буро:

Может, мы в этом году побьем рекорды по урожайности за последние несколько лет?

Иван Крупко:

По крайней мере, урожай будет намного выше 2019 года. В этом году уже ожидаем прибавку урожая зерновых 1,3 миллиона тонн. На хлебной ниве сегодня, по оценкам ученых, специалистов, стоит хлеб 7,7 миллиона тонн. Я хочу заверить: сегодня вся страна, области подготовились качественно к уборке этого хлеба. Стоит хороший урожай, и наша задача его убрать. У нас все для этого есть. Сегодня предприятия обеспечены техникой, топливом. Нагрузка на комбайн – 265 гектаров. При вот такой погоде, которая стоит сегодня, мы можем убрать хлеб за 22 погожих дня. В день можем убирать 4-5 %, 106 тысяч гектаров и примерно дорабатывать 385 тысяч гектаров ежедневно. Уборка озимого ячменя показала урожай по стране 55 центнеров (плюс 12 центнеров к уровню прошлого года). Я считаю, что это серьезный результат.

«Залог успеха в молоке и мясе – это обеспеченность травянистыми кормами наших аграрных предприятий» Галина Буро:

То есть получится увесистый национальный каравай. А как обстоит дело в плане трав и заготовки кормов?