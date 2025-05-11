Минск и Манагуа стали городами-побратимами

Новый импульс в развитии экономических, культурных и социальных связей. Минск и столица Никарагуа, Манагуа, стали городами-побратимами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация из этой страны в эти дни находится с визитом в белорусской столице.

Подписание документа откроет новые возможности для обмена делегациями, работы по новым направлениям и вывести двустороннее сотрудничество между странами на более высокий уровень. Партнеры очень заинтересованы в отечественной продукции. Так, уже подписан договор с «АМКАДОР» на поставку в Манагуа 350 единиц коммунальной техники на сумму около 170 миллионов рублей.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Важно осваивать новое направление, новые рынки сбыта, и у нас открывается неплохая возможность именно работать в этом направлении в центре Американского континента. И это соглашение охватывает самые различные направления, которые, я думаю, будут интересны и нашим коллегам, потому что в ходе отработки мы увидели много направлений, по которым ранее не занимались.

Рейна Хуанита Руэда Альварадо, мэр Манагуа (Никарагуа):

Первые документы о сотрудничестве подписаны еще в 2024 году. И с тех пор мы начали работать в сферах экономики и общественной жизни. А подписание соглашения о сотрудничестве ляжет в основу дальнейшего развития между нашими городами. Уже сейчас мы закупили технику, которая задействована в жизни нашего города. Благодаря чему мы получили возможность оказывать нашим жителям большее количество услуг.

Программа визита делегации Никарагуа обширна: гости посещают флагманские предприятия и культурные объекты. В списке – музей Великой Отечественной войны, МАЗ, «МотоВелоЗавод», технопарки и другие значимые объекты.