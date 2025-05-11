Москва и Киев могут сесть за стол переговоров. Владимир Путин накануне выступил с предложением провести прямые переговоры России и Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, встреча сторон может пройти в Стамбуле уже 15 мая, если Киев примет предложение в ближайшие сроки. Отметим, что заявление Кремля последовало после того, как Украина и европейские лидеры потребовали от России согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника.

Напомним, вчера в Киеве прошел саммит лидеров «коалиции желающих», на который приехали главы правительств Германии, Франции, Великобритании и Польши, чтобы обсудить прекращение украинского конфликта. В режиме онлайн на связь с ними вышел и Дональд Трамп. Однако Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно была инициатором перемирий, но они раз за разом нарушались украинской стороной. В связи с этим Россия заявила только о готовности провести прямой диалог с Киевом без предварительных условий. Мировые СМИ, в свою очередь, назвали подобное предложение хорошим знаком.