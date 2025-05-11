14 мая Лукашенко проведёт переговоры с Президентом Зимбабве

Связи с Африкой крепнут. Состояние двустороннего сотрудничества Беларуси и Зимбабве обсудят президенты двух стран. Встреча на высшем уровне запланирована на 14 мая, сообщает пресс-служба главы государства. Это далеко не первая личная встреча лидеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва общались в начале 2023 года, когда наш Президент посещал Зимбабве с государственным визитом. Тогда были подписаны соглашения в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. По итогам нынешней встречи также стоит ожидать активизации двустороннего взаимодействия. На переговорах в узком и расширенном составах речь пойдет о ходе реализации уже имеющихся и новых перспективных проектов, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Этим утром Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Планируется, что глава африканского государства посетит ряд отечественных предприятий и знаковых мест.