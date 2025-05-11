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Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске

11 мая 2025 11:13
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Наши герб, флаг и гимн являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. И ежегодно во второе воскресенье мая мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения нашим символам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже 30 лет они сопровождают нас в самые ответственные минуты нашей жизни и являются свидетелями наших достижений во всех сферах.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-2

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске. Это мероприятие уже стало традиционным, сегодня на площади флага собрались порядка 5 тысяч человек. Ключевым и самым трепетным моментом стало принесение клятвы верности представителями белорусской молодежи из всех областей и Минска.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-4

Клянемся быть достойными гражданами Республики Беларусь, беречь мир и спокойствие на белорусской земле и, если понадобится, защищать ее так же достойно, как и наши прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-6

Символично, что здесь, на площади Государственного герба и флага, буквально два года назад я давал присягу. Клятву на верность своей родине. Наши государственные символы достаточно полно объясняют и рассказывают всем, кто на них смотрит, полностью нашу культуру, нашу историю и быт наших людей.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-8

Уважение к нашим традициям и независимости проявили и иностранные гости. В эти дни в Минске с официальным визитом делегация из Вьетнама. На площади герба и флага и официальные лица белорусского правительства. Премьер-министр Александр Турчин зачитал присутствующим приветственный адрес главы государства.

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В этот день гимн Беларуси звучит по-особенному. Его современная интерпретация утверждена в 2002 году. Текст и музыка главной композиции страны прошли общенародную экспертизу. С первых слов государственного гимна становятся понятны главные приоритеты и духовные ценности нашего народа.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-10

Белорусский флаг, белорусский герб, белорусский гимн – это мы.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-12

В полной мере она показывает наше единство, нашу силу и то, что мы можем идти дальше.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-14

Мы очень ценим, что на самом деле каждая строчка из гимна подтверждает, что мы вместе, мы белорусы, мы мирные люди.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-16

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
В этот праздничный день я желаю всем белорусам чтить и наши государственные символы и всегда в душе хранить их и почитать.

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Яркой частью праздника стало шествие с самым большим в истории страны Государственным флагом. Масштабы полотна отражают суверенитет нашей страны. Его длина полкилометра, а вес составляет более 400 килограммов. Чтобы пронести его по проспекту, потребовалось несколько сотен человек. Масштабная акция объединила известных деятелей культуры, науки, искусства и политики. Поддержали инициативу и представители молодежных организаций.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-19

Виктор Вергейчик, студент Белорусского государственного университета физической культуры:
Для нас гимн, герб и флаг – это очень важно. Мы всегда готовы прославить нашу страну на международной арене. Люблю свою страну по-настоящему.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-21

Александра Гайдук, певица, актриса театра и кино:
Для меня, как для человека, который вырос в этой стране, не понаслышке знает о тех подвигах, о том тяжелом времени, о тех страданиях, наверное, вот обо всем том, что в нас в Советском Союзе еще вложили наши деды, наши бабушки, наши прадеды. Наверное, вот это вот ощущение места силы для каждого из нас, наша малая родина, она есть у каждого из нас.

И, наверное, вот каждый уголочек с каждым человеком связан напрямую, и вот это вот место силы – наша земля, наш герб, наш флаг, наши отношения ко всему миру, оно в нас с корнями, оно в нас очень глубоко.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске-23

С обретением государственных символов мы состоялись как нация. Их выбрал народ на первом в независимой истории референдуме. Инициативу главы государства поддержали более 70 % белорусов. Предложенные варианты, олицетворяющие нашу историю и устремления, были более близки и понятны каждому. Референдум прошел 14 мая, уже через два дня над резиденцией главы государства развевался новый Государственный флаг.

Церемония прошла в молодежном формате. Каждый эпизод программы сопровождался массовыми вокально-хореографическими номерами. В завершение праздника в небо взлетели белые голуби – как символ чистоты, стремления к миру и открытости всех белорусов.

# Герб и флаг Беларуси # Петр Миклашевич

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