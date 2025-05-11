Наши герб, флаг и гимн являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. И ежегодно во второе воскресенье мая мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения нашим символам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже 30 лет они сопровождают нас в самые ответственные минуты нашей жизни и являются свидетелями наших достижений во всех сферах.

Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске. Это мероприятие уже стало традиционным, сегодня на площади флага собрались порядка 5 тысяч человек. Ключевым и самым трепетным моментом стало принесение клятвы верности представителями белорусской молодежи из всех областей и Минска.

Клянемся быть достойными гражданами Республики Беларусь, беречь мир и спокойствие на белорусской земле и, если понадобится, защищать ее так же достойно, как и наши прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Символично, что здесь, на площади Государственного герба и флага, буквально два года назад я давал присягу. Клятву на верность своей родине. Наши государственные символы достаточно полно объясняют и рассказывают всем, кто на них смотрит, полностью нашу культуру, нашу историю и быт наших людей.

Уважение к нашим традициям и независимости проявили и иностранные гости. В эти дни в Минске с официальным визитом делегация из Вьетнама. На площади герба и флага и официальные лица белорусского правительства. Премьер-министр Александр Турчин зачитал присутствующим приветственный адрес главы государства. Лукашенко: национальные символы укрепляют единство белорусского народа и сподвигают на великие свершения. Подробности. В этот день гимн Беларуси звучит по-особенному. Его современная интерпретация утверждена в 2002 году. Текст и музыка главной композиции страны прошли общенародную экспертизу. С первых слов государственного гимна становятся понятны главные приоритеты и духовные ценности нашего народа.

Белорусский флаг, белорусский герб, белорусский гимн – это мы.

В полной мере она показывает наше единство, нашу силу и то, что мы можем идти дальше.

Мы очень ценим, что на самом деле каждая строчка из гимна подтверждает, что мы вместе, мы белорусы, мы мирные люди.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

В этот праздничный день я желаю всем белорусам чтить и наши государственные символы и всегда в душе хранить их и почитать.

Виктор Вергейчик, студент Белорусского государственного университета физической культуры:

Для нас гимн, герб и флаг – это очень важно. Мы всегда готовы прославить нашу страну на международной арене. Люблю свою страну по-настоящему.

Александра Гайдук, певица, актриса театра и кино:

Для меня, как для человека, который вырос в этой стране, не понаслышке знает о тех подвигах, о том тяжелом времени, о тех страданиях, наверное, вот обо всем том, что в нас в Советском Союзе еще вложили наши деды, наши бабушки, наши прадеды. Наверное, вот это вот ощущение места силы для каждого из нас, наша малая родина, она есть у каждого из нас. И, наверное, вот каждый уголочек с каждым человеком связан напрямую, и вот это вот место силы – наша земля, наш герб, наш флаг, наши отношения ко всему миру, оно в нас с корнями, оно в нас очень глубоко.