Что думает председатель агрокомбината «Снов» о вегетарианстве?

Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы «В людях».
Вадим Щеглов:
В последнее время многие говорят о моде вегетарианства, врачи призывают меньше употреблять жирные сорта мяса, следить за своим холестерином. Как вы считаете, не придет ли то время, когда мясо может исчезнуть со столов белорусов?
Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:
Я скажу, это будет, видимо, без нас, если это будет. Я думаю, что такой продукт, как мясо, нужен всем.
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