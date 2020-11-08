Что думает председатель агрокомбината «Снов» о вегетарианстве?

Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы «В людях».

Вадим Щеглов:

В последнее время многие говорят о моде вегетарианства, врачи призывают меньше употреблять жирные сорта мяса, следить за своим холестерином. Как вы считаете, не придет ли то время, когда мясо может исчезнуть со столов белорусов?