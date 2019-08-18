«Встряхнуть голову и начинать работать». На что обратил внимание Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район

Новости Беларуси. По сравнению с Минской родная для Президента Могилевская область последнее время скорее повод для огорчения, чем для гордости. Еще свежа в памяти предыдущая рабочая поездка главы государства в этот регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за близкой к патовой ситуации в аграрной сфере области своих постов тогда лишились заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия, губернатор. «Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область Но решением Президента экс-вице-премьер Михаил Русый и бывший глава аграрного ведомства Леонид Заяц были отправлены в Могилевскую область исправлять ситуацию. Александр Лукашенко направил Леонида Зайца и Михаила Русого наводить железный порядок в Могилевской области А кому, как не им, профессионалам своего дела, заниматься восстановлением региона? Дело чести, сказал тогда Президент.

Вообще надо подчеркнуть, что нынешняя поездка и совещание были посвящены не Могилевской области в целом, а ее юго-восточному региону. В свое время глава государства подписал отдельный указ, направленный на его развитие. Но ощутимого результата так и не получено. К тому же ничто не может длиться вечно: даже самые передовые документы нужно актуализировать, что и поручил сделать Президент относительно дорожной карты развития юго-восточного региона Могилевской области. На что именно нужно сделать упор, чтобы отдача не заставила себя ждать? Знает корреспондент Евгений Пустовой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я приехал для того, чтобы еще лучше жили. И у нас все для этого есть. Коротко и емко. Президент обозначил весь смысл инспекторской поездки на юго-восток Могилевской области. Сюда глава государства прибыл не столько указать на просчеты, но прежде всего подсказать что делать, подзадорить к работе. Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую область: «Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны» В тесном кругу – общение с электоратом. Так всегда бывает, когда Президент посещает тот либо иной регион. К нему идут и с общественными проблемами, и с частными, порой даже очень личными. Доверяют первому лицу государства зачастую больше, чем местной власти. Все обращения – на контроле главы Администрации Президента. Инспектирование региона Президент традиционно начинает с облета угодий. Страда – тема номер один, самое пристальное внимание уборке урожая.

Прежде всего – дисциплина: трудовая, технологическая и земледельческая, чего так не хватает в Могилевской области. Глава государства информацией обладает. Но здесь, что называется, вопросы без кабинетных расчетов.

Александр Лукашенко:

Это кабинетный расчет, или вы уже дошли до хозяйства, до поля? Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:

Мы дошли до поля, что нам не хватало, мы купим в «Гомсельмаше». Все знают, что необходимо делать.

Знать-то знают, а вот делают ли? Уже который год в Беларуси кукуруза – стратегическая культура. Порой в рационе скота лучше белковый корм, чем фураж, который прихотлив к капризам погоды. То ли дело царица полей. Занимаются ее выращиванием по настоянию Президента. Вроде бы возделывать научились, а хранить? «Нужна просто дисциплина». Президент, посещая Костюковичский район, обозначил проблемные вопросы региона

Президент требует параллельно с уборкой проводить сев озимых. 90 % уже готово – рапортует губернатор. Золотое требование Александра Лукашенко – повышение зарплат в регионах. Именно на эту цифру лидер Беларуси реагирует острее всего.

Дмитрий Малашенко, председатель Костюковичского райисполкома:

У нас сегодня по району 917 рублей средняя заработная плата. К планке в 1000 рублей мы должны выйти на конец 2019-го. Александр Лукашенко:

Мы уже от этой средней отходим. Дмитрий Малашенко:

За счет товарной продукции повышать заработную плату. Александр Лукашенко:

У кого самая низкая зарплата – надо подтягивать.

Но, что называется, не только хлебом единым живут в Костюковичском районе. Здесь одно из передовых форелевых хозяйств страны. Это головной филиал холдинга.





Евгений Пустовой, корреспондент:

Использование датской технологии кормления заметно сокращает расходы. Плюс закрытого разведения форели еще и в том, что в Беларуси она есть, когда в России ее еще или уже нет. Но и внутренний рынок мы восполняем лишь на 10 %. Поэтому возможная прибыль пока утекает словно вода сквозь пальцы. Президенту показали, как выращивают прихотливую рыбу. Глава государства продегустировал отечественный продукт и выразил обеспокоенность: в рационе белорусов должно быть больше полезного деликатеса. «Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально». Президент посетил форелевое хозяйство в Костюковичском районе

Детально вникнув в весь круговорот форелевого хозяйства, Александр Лукашенко констатировал: тянуть за хвост с развитием этой отрасли не надо. Производство рыбы на одном таком комплексе можно увеличить в три раза – вперед, могут рассчитывать и на субсидирование. Тем более форелевые цеха дотируют в три раз меньше, чем остальные рыбхозы страны.

Александр Лукашенко:

Давайте тогда до конца года подумаем, как актуализировать эту программу, чтобы увеличить производства разумно: не наскоком, не обвалом – разумно. Все, что мы можем сделать, надо делать по максимуму, если мы умеем. Не получится плыть по течению и местным функционерам. Юго-восток Могилевской области – это семь районов. Здесь не самые богатые земли, к тому же отравленные чернобыльским пеплом. Более пристальное внимание на этот регион обратили после подписания соответствующего указа Президента. «Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области

За время действия указа создано две сотни новых предприятий и две тысячи новых рабочих мест, снижается дотационность районов. Но это не то, чего от госпрограммы ждет глава государства. Что же все-таки скрывается за ухоженными фасадами райцентров? Среди проблемных вопросов – обеспеченность жильем, развитие социальной сферы. Но прежде всего – производство. Ставка на крупнотоварные комплексы, тем более много заливных лугов вообще не задействовано. Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую область: «Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны»

Везде только хозяйский подход. Надо глубже вникать в процессы развития белоруской глубинки. Время детальных планов, конкретных действий и дисциплины, от которой зависит треть успеха. Александр Лукашенко:

Разговоры и изучение закончены. Актуализируйте программу, и на стол мне: что, где вы произведете. Подвели черту – это даст прирост мяса, молока, промышленности, услуги, дороги, школы, детские сады и прочее. Второй этап – вы нарежете всем задачи по этой программе юго-востока, и начнем работать. Притом очень жестоко. У Президента желание поставить на ноги всю юго-восточную часть Могилевской области. Это как в процессе лечения: чтобы регион не хромал в показателях, необходимо меньше спать и больше двигаться.