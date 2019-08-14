«Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально». Президент посетил форелевое хозяйство в Костюковичском районе

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает рабочую поездку по Могилевской области. В центре внимания главы государства сегодня развитие юго-восточных районов этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Костюковичах с участием Александра Лукашенко проходит совещание по этому вопросу. Четыре года назад был подписан соответствующий указ главы государства. За это время в семи не самых успешных районах области создано 200 новых коммерческих предприятий и около 2 тысяч новых рабочих мест. Выигрышным проектом оказалось и форелевое хозяйство, реализованное за счет бюджетных средств. Сегодня его показали Александру Лукашенко.

Общая мощность холдинга – 500-700 тонн продукции в год. На предприятии налажен замкнутый цикл: от выращивания малька до переработки сырья. Отправляют рыбу и на экспорт. Продукт конкурентоспособный. Во-первых, используется датская технология, когда 90 % артезианской воды вновь возвращают в бассейны. Это значительно сокращает затраты. А во-вторых, благодаря закрытому типу выращивания, форель здесь выращивают круглый год. Поручение главы государства – увеличить производство в несколько раз. Деньги на строительство таких комплексов найдутся. А тем более, что к 2020 году в Беларуси начнут выпускать всю линейку комбикормов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально. Значит, надо увеличивать. Чего медлим? Чего мы боимся? Мелочи этой, малька, они произведут сколько хочешь. Но надо построить участки для доращивания, выращивания готовой рыбы. Это небольшие деньги. Что такое 3 миллиона? Если по-настоящему взяться за это, так и меньше, чем 3. Что тут этот сарай построить? Копейки. Пускай возделывают эту рыбу. Но самое привлекательное, что технологии прекрасные, можем делать, рынки есть. Не только внутренний рынок, хотя еще и внутренний рынок бездонный. От комбикормов до рыбы – малька и прочего – закупает Россия, готова купить. Вот ему разреши продавать в России, все он продаст и в Беларусь не будет поставлять. Почему не воспользоваться этим моментом?

От частного к общему. Знакомясь с рыбным хозяйством, Президент погрузился в проблемы всего АПК области. По словам губернатора, на завершение уборочной в регионе необходимо до пяти погожих дней. Параллельно ведутся посевные работы озимых культур. А нехватку белка в 2019 году можно компенсировать за счет кукурузы. Главное, ее правильно сохранить. Александр Лукашенко:

Дисциплины нет, все по старинке – не во всех, конечно, хозяйствах, но в хорошей половине. Думают: впихнем это зерно в рукав без консервантов и будет хорошо. Не будет хорошо. В лучшем случае будет, як у народзе кажуць, кіслаццё. А в худшем случае – все сгниет. Поэтому надо взять под контроль и тот недобор, который, возможно, будет по колосовым, зерновым, надо восполнять кукурузным зерном. Сушить кукурузное зерно дорого. Неизвестно еще, какая будет погода. Поэтому там, где надо, сушите, если половину вы решили сушить на зерно для птицы, свинопоголовья. Ну а остальное зерно надо подешевле хранить. И мы уже это научились. Если в полиэтиленовые рукава положить кукурузное зерно (да любое зерно), оно в прекрасной сохранности и поедаемость животными очень хорошая.