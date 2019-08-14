Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область

Новости Беларуси. Развитие юго-восточных регионов Беларуси – в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Костюковичском районе Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре года назад Президент подписал указ о развитии семи районов белорусского приграничья. Костюковичский – один из них. Этот регион пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС, да и находится он в стороне от больших дорог. Благодаря реализации госпрограммы здесь создано две сотни новых коммерческих предприятий. Регион становится привлекательным для инвесторов. За последнее время появилось 2 тысячи новых рабочих мест. Но проблемные вопросы остаются. Все острые темы будут рассмотрены на совещании с участием высших должностных лиц и руководства области.

Александр Лукашенко посещает форелевое хозяйство «Лохва» – одно из самых успешных предприятий. В год холдинг производит 500 тонн продукции. И это лишь десятая часть от запросов внутреннего рынка.