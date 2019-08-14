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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область

14 августа 2019 07:35
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Новости Беларуси. Развитие юго-восточных регионов Беларуси – в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Костюковичском районе Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область-1

Четыре года назад Президент подписал указ о развитии семи районов белорусского приграничья. Костюковичский – один из них. Этот регион пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС, да и находится он в стороне от больших дорог. Благодаря реализации госпрограммы здесь создано две сотни новых коммерческих предприятий. Регион становится привлекательным для инвесторов. За последнее время появилось 2 тысячи новых рабочих мест. Но проблемные вопросы остаются. Все острые темы будут рассмотрены на совещании с участием высших должностных лиц и руководства области.

Александр Лукашенко посещает форелевое хозяйство «Лохва» – одно из самых успешных предприятий. В год холдинг производит 500 тонн продукции. И это лишь десятая часть от запросов внутреннего рынка.

«Люди в два раза меньше потребляют в пищу рыбы. Это ненормально». Президент посетил форелевое хозяйство в Костюковичском районе (читать далее).   

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область-4

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область-6

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилёвскую область-8

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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