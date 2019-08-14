«Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области

Четыре года назад был подписан соответствующий Указ Президента. Документ касается семи районов приграничья. Это территории, пострадавшие от Чернобыля. За это время прогресс очевиден. Создано 200 новых предприятий и 2 тысячи новых рабочих мест, снизилась дотационность районов. Но результат реализации госпрограммы не соответствует ожиданиям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я исходил из того, что нам все равно этот регион надо будет когда-то подтягивать до соответствующего уровня. Почему? Исходил из простого. Это самые провальные районы Могилевской области. Не блестят там и другие. Там, где мы прикоснулись немного, там они дышат. В том числе мне пришлось этим заниматься. Там, где на уровне государства не обратили внимание, – кувыркаются. Ну а эти еще были хуже. Поэтому я понимал: своевременно – не своевременно, надо – не надо… Я исходил из жизни. Думаю: все равно когда-то нам придется этим вопросом заниматься.

Я сегодня понимаю, что пришло время получить отдачу от этих земель, от этих районов и таким образом они не должны, как я сказал, себя изгоями чувствовать, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что они живут в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске.