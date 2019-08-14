«Это исторический момент для региона». Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-востока Могилёвской области
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил актуализировать программу развития юго-восточных районов Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Костюковичский район.
Четыре года назад был подписан соответствующий Указ Президента. Документ касается семи районов приграничья. Это территории, пострадавшие от Чернобыля. За это время прогресс очевиден. Создано 200 новых предприятий и 2 тысячи новых рабочих мест, снизилась дотационность районов. Но результат реализации госпрограммы не соответствует ожиданиям.
«Нужна просто дисциплина». Президент, посещая Костюковичский район, обозначил проблемные вопросы региона
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я исходил из того, что нам все равно этот регион надо будет когда-то подтягивать до соответствующего уровня. Почему? Исходил из простого. Это самые провальные районы Могилевской области. Не блестят там и другие. Там, где мы прикоснулись немного, там они дышат. В том числе мне пришлось этим заниматься. Там, где на уровне государства не обратили внимание, – кувыркаются. Ну а эти еще были хуже. Поэтому я понимал: своевременно – не своевременно, надо – не надо… Я исходил из жизни. Думаю: все равно когда-то нам придется этим вопросом заниматься.
Я сегодня понимаю, что пришло время получить отдачу от этих земель, от этих районов и таким образом они не должны, как я сказал, себя изгоями чувствовать, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что они живут в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске.
Суть момента заключается в том, что жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут. Вы поняли, в чем суть сегодняшнего момента и почему я к вам сегодня приехал? Я это совещание мог во Дворце Независимости или в правительстве собрать и провести.
Но я еще раз подчеркиваю: и по форме, и по содержанию сегодняшнего дня считайте, что это исторический момент для этого региона. Мы знаем, что здесь надо сделать. И, как губернатор говорит, мы знаем, что мы это сделаем. Кто не умеет – научим, кто не хочет – заставим. Другого не дано.
Напомним, в рамках рабочей поездки Президент посетил форелевое хозяйство «Лохва» в Костюковичском районе (подробнее от этом здесь).