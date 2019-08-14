«Нужна просто дисциплина». Президент, посещая Костюковичский район, обозначил проблемные вопросы региона

Среди проблемных вопросов также обеспеченность жильем, развитие социальной сферы. Но прежде всего людям нужна работа. Ставка – на крупнотоварные комплексы. И подходить ко всему нужно по-хозяйски – отметил Президент. А саму программу развития необходимо проработать до каждой запятой.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент обратил внимание и на отсутствие дисциплины, в том числе земледельческой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы на 30 %, даже больше, можем решить проблему только за счет дисциплины. Не надо никаких денег – нужна просто дисциплина. Не можете сделать там заборы металлические, железобетонные – и не надо. Сделайте деревянные, леса здесь хватает. Но сделайте по-хозяйски. И определитесь в каждом хозяйстве прежде всего, если сельское хозяйство, чем вы там будете заниматься. Есть хозяйства, которые только способны посеять и убрать и то под контролем и с помощью какой-то организации зерновые культуры. Они уже не могут там содержать дойные стада, обеспечить сохранность скота, телят и так далее. Они могут только вспахать, обработать землю – по технологиям, естественно, – и получить зерно. Вы у них это зерно заберете туда, где оно может быть использовано эффективно, и заплатите им деньги.

Где-то можно откорм крупного рогатого скота сделать, как в «Родине» у Лапотентова. Дешевенько и эффективно. Ну а где-то может и 200 голов ферму дойного стада могут содержать. Определитесь еще раз.

Вы нарежете всем задачи по этой программе юго-востока, и начнем работать.