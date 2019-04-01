Александр Лукашенко направил Леонида Зайца и Михаила Русого наводить железный порядок в Могилевской области

Новости Беларуси. Железный порядок в Могилевской области будут наводить Леонид Заяц и Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший министр сельского хозяйства в регион отправится в качестве губернатора, освобожденный от должности заместителя премьер-министра – в роли помощника Президента.

Александр Лукашенко: Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак

Такое решение глава государства принял исходя из богатого опыта крепких хозяйственников. Сейчас в области необходимо в оптимальные сроки провести посевную – и с этой ответственной задачей лучше всего справится этот тандем.