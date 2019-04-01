Александр Лукашенко направил Леонида Зайца и Михаила Русого наводить железный порядок в Могилевской области

Новости Беларуси. Железный порядок в Могилевской области будут наводить Леонид Заяц и Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Железный порядок в Могилевской области будут наводить Леонид Заяц и Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывший министр сельского хозяйства в регион отправится в качестве губернатора, освобожденный от должности заместителя премьер-министра – в роли помощника Президента.
Александр Лукашенко: Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак
Такое решение глава государства принял исходя из богатого опыта крепких хозяйственников. Сейчас в области необходимо в оптимальные сроки провести посевную – и с этой ответственной задачей лучше всего справится этот тандем.
Журналистам, которые работали сегодня во Дворце Независимости, стало известно, что бывшие вице-премьер и руководитель Минсельхозпрода большим желанием занять новые должности не горели.
Те самые коровы из «Купаловского»: сравниваем содержание с ветеринарными правилами
Решение принято – в приказном порядке. В последние годы экономические показатели Могилевской области одни из худших в стране. А потенциал региона не используется.
Президент неоднократно обращал на это внимание бывшего руководства области. В итоге на прошлой неделе были приняты логичные кадровые решения.
Главное – ответственный подход и исполнение технологической дисциплины. Ошибки, которые Леонид Заяц и Михаил Русый совершили в министерских кабинетах, будут исправлять, что называется, на местах.