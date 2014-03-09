Встреча Александра Лукашенко, Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. О чем договорились лидеры таможенной «тройки» в Ново-Огарево

Новости России. Договор о создании Евразийского экономического союза может быть подписан уже в мае. На неделе в подмосковном Ново-Огарево встретились президенты таможенной «тройки». Главы государств обсудили ход большого экономического строительства. Готовность договора, который должен быть заверен лидерами Беларуси, России и Казахстана, уже фактически финальная. Серьезный интерес к Евразийскому экономическому пространству проявляют Армения и Кыргызстан. Есть порядка 40 предложений о создании зон свободной торговли со странами ЕС.

Источником информации для прессы на этой встрече в Ново-Огарево стала короткая протокольная съемка. Это верхушка айсберга. Основные переговоры прошли без журналистов. Но даже из коротких вступительных слов лидеров стало понятно, в чем президенты таможенной тройки едины: никто не намерен затягивать процесс создания Евразийского экономического союза.

Работа над общим интеграционным проектом дает массу поводов для встреч. Президенты виделись накануне Нового года. И вот сейчас. Во время разговора анонсировали еще как минимум две встречи на высшем уровне до лета. Они ускоряют согласование спорных моментов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы еще не можем повторить тот печальный опыт, который был характерен для нас в рамках СНГ. Мы очень много говорили об СНГ. Говорили-говорили и заговорили. Люди ждали от нас нормальных шагов по формированию в рамках СНГ нормальных отношений и союза. Не получилось. И у людей очень большая настороженность, чтобы это не произошло и с нашим Таможенным союзом, и Единым экономическим пространством. Поэтому у нас просто нет выбора и нет выхода: мы должны в заявленные сроки подготовить договор и в заявленные сроки подписать. В противном случае нас люди не поймут.

Последние лет пять Беларусь, Россия и Казахстан идут на сближение в экономике. Евразийский экономический союз должны запустить с 1 января 2015 года. Планируется, что работать в таком объединении три страны будут без изъятий и ограничений в торговле.

Александр Лукашенко:

В нашем интеграционном проекте мы должны выйти на конкретные результаты. Таким результатом является завершение создания Таможенного союза без каких-либо ограничений и изъятий. В этом вопросе стороны продвинулись дальше всего. Фактически остались изъятия лишь по некоторым, однако весьма чувствительным товарам, включая алкоголь, табак, лекарства, нефть и газ. И нам необходимо принять по ним принципиальное решение. Однако появились подходы, когда отмену изъятий по товарам начали увязывать с отменой изъятий по услугам, капиталу, рабочей силе. Наша принципиальная позиция – создание Евразийского экономического союза должно базироваться на полномасштабном Таможенном союзе, без изъятий, в том числе без пошлин, количественных ограничений или чего-то другого. Свобода движения товаров должна стать примером для решения задач по реализации остальных трех свобод. Без этого будущий экономический союз лишится прочного фундамента.

Между странами таможенной тройки идет большой переговорный процесс. Эксперты работают над договором объединения уже больше года. В мае он должен лечь на подпись трем президентам. Если с институциональной частью договора, где прописан статус союза и его рамки, более менее определились, то сейчас бурно обсуждается та часть, где прописывают механизмы экономического взаимодействия. Готовность – процентов 70-80. Есть загвоздка в формировании общего энергетического и транспортного рынка, не решены вопросы по доступу к газотранспортной системе и правила субсидирования сельского хозяйства.

Александр Лукашенко:

Предлагаю в нашей дальнейшей работе по проекту договора руководствоваться следующим подходом. Совершенствовать нормативно-правовую базу ЕЭП при согласии с предлагаемыми изменениями всех трех сторон. Если же кто-то против, то включать в проект договора нормы соглашений ЕЭП в их неизменном состоянии, которые есть сегодня, чтобы не допустить отхода, отката назад, потому что по некоторым позициям эксперты нам говорят о том, что это уже происходит при обсуждении. В противном случае мы рискуем неоправданно затянуть процесс подготовки договора и, соответственно, начало работы Евразийского экономического союза.

Вот два принципиальных момента, на наш взгляд, по которым мы должны принять решение и более активно двигаться в направлении создания нашей системы, экономической системы, экономического союза. И, будем откровенно говорить, события в мире нас очень активно подталкивают к тому, чтобы этот процесс ускорять. Нам, наверное, меньше надо посматривать по сторонам, а заниматься своими делами, своими государствами, тогда нас и уважать будут, и ценить будут.

Несмотря на замедление мировой экономики, таможенная тройка справляется. Товарооборот между странами незначительно, но увеличился. Его оценивают в 64 миллиарда долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Ключевой экономический партнер Таможенного Союза – Украина. Нас объединяют тесные промышленные и торговые связи. Украина входит в зону свободной торговли СНГ. Экстраординарная ситуация, сложившаяся на Украине, вызывает серьезное беспокойство. Украинская экономика находится в тяжелом, если не сказать в тяжелейшем, кризисе. Возможны негативные последствия и для рынка Таможенного союза. Поэтому нужно вместе подумать над тем, что предпринять меры в целях защиты наших производителей и экспортеров. А также проработать параметры дальнейшего взаимодействия с Украиной.

Безусловно, нам нужно сделать все, чтобы помочь нашим партнерам выйти из той сложной ситуации, в которой они сегодня находятся.

Руководствоваться в первую очередь экономическими интересами предложил президент Назарбаев. Эксперты прогнозируют, что эта интеграция в ближайшие 15 лет даст трем странам рост ВВП на 25%.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

К разногласиям подходить постепенно и снимать их. Успеем. Снимем какие-то вопросы, найдем консенсус. Взаимными уступками догоним. Ну, куда нам торопиться? Европейский союз создавался 40 лет, а мы начали только 4 года назад. Мы уже продвинулись очень много. Я предлагаю идти именно по этому пути.

Евразийский интеграционный проект интересен и другим государствам. 40 предложений уже поступило к таможенной тройке о создании зон свободной торговли. Подключиться к союзу на правах полноценных участников готовы Кыргызстан и Армения. С ней подписана дорожная карта.

Виктор Христенко, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

У всех достаточно позитивный настрой в части того, что Армения может, хочет, в какой-то степени, может, даже движется с опережением по реализации той дорожной карты, которую вы утвердили. И вчера все согласились с тем, что мы можем приступать к подготовке проекта самого договора о присоединении для того, чтобы понять, как оформлять такую прецедентную историю. Когда завершится вся работа по дорожной карте и все, что нужно выполнить к моменту присоединения, чтобы этот акт мог состояться.

Эксперты называют создание Евразийского экономического союза перспективным. С таким общим рынком и ресурсами это серьезный игрок в мире. Но, создавая, Беларуси, России и Казахстану придется набить еще немало шишек.

Андрей Русакович, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений Белгосуниверситета:

Безусловно, есть определенные сложности в реализации данного проекта. Мы видим, например, падение курсов валют в России, Казахстане, сложности с реализацией ряда товаров, например, белорусских на рынках России и Казахстана, влияние кризисных моментов в мире на развитие этой экономической интеграции. Поэтому, естественно, требуются дополнительное время и усилия для согласования.

Юрий Шевцов, политолог:

Благодаря заключению Таможенного союза, ныне переходящему в ЕврАзЭС, мы получили возможность иметь газ по цене одного из российских северных регионов и получили возможность убрать таможенные пошлины на поставляемую из России нефть. Теперь, если будет приходить все по тому плану, который ожидается с 1 января 2015 года, скорее всего, с Беларуси будут сняты вывозные пошлины на нефтепродукты. Они, скорее всего, останутся в бюджете Беларуси. Это свыше 4 млрд долларов в год.

Николай Сергеев, политолог:

Это дает большие преимущества всем: и Российской Федерации, и Республике Беларусь, и Казахстану. Потому что одно дело, например Республике Беларусь выступать на международной торговой арене экономической как небольшое государство, и другое дело выступать в качестве составной части мощного объединения. Это дает большие преимущества.

В ближайший месяц все спорные моменты эксперты соберут в один пакет для рассмотрения главами государств. В любом случае, 2014 год должен стать определяющим в продвижении большого интеграционного проекта на евразийском пространстве.