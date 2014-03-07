На юге Беларуси началась посевная кампания

Новости Беларуси. На юге Беларуси, в Гомельской и Брестской областях началась посевная кампания. В самых тёплых регионах уже засеяно до 30% площадей, остальные хозяйства активно готовят землю к зерну. Специалисты признаются, что такой ранней посевной в регионе еще не было.

«Как зимой в гараже поработаешь, такой урожай летом и соберешь» — руководствуясь этим принципом, Александр Ющук последних два месяца чуть ли не ночевал рядом со своим стальным напарником. Надежная сельхозтехника – залог успешной посевной, поэтому и отношение к ней особое, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ющук, механизатор:

Старались, техника вся готова 100%. Железо, такое дело непредсказуемое - сегодня может работать, а завтра целый день поломанное быть. Ничего наперед не скажешь.

Сегодня Александр удобряет почву на поле, куда буквально через два дня выйдет сеять - в самом южном хозяйстве Брестского региона стартовала посевная компания. Из планируемых площадей здесь уже засеяли 30%. Полностью посеян овес, в процессе — однолетние травы, а уже в понедельник начнут высевать ячмень.

Главный агроном хозяйства, аграрий с 30-летним стажем, признается — такого раннего старта еще не помнит.

Сергей Черепко, главный агроном ОАО «Комаровка»:

Это первый раз на моей памяти, чтобы до 8 марта мы начали сев. У нас самый главный ограничивающий фактор — наличие влаги. Почвы бедные, песчаные. Если мы потеряем влагу — мы потеряем урожай. Я всегда исхожу из принципа, что чем раньше вышел в поле, чем раньше начал сев, те больше урожай ты обеспечиваешь.

В Брестской области на полях, несмотря на самое начало марта, кипят весенне-полевые работы: идет подкормка озимых, удобрение почвы. «Ключ на старте» и 100% готовность к севу во всех хозяйствах страны. Начать посевную на несколько недель раньше подталкивает агарариев сама природа: большинство рек уже очистились ото льда, паводок ожидается значительно ниже максимального уровня.

Зинаида Мамикова, ведущий инженер-агрометеоролог Республиканского гидрометеоцентра:

Начало весны характеризуется небольшим количеством осадков. Поэтому запасы влаги в почве меньше, чем обычно. На большей части страны почва оттаяла на полную глубину. В южных районах уже идет ее просыхание, складываются условия для проведения весенних полевых работ. В первую очередь, целесообразно начинать сев холодостойких яровых и зерновых культур.

Минувшей зимой только в третьей декаде января и начале февраля были очень холодные дни. Именно благодаря такому непродолжительному экстремальному минусу «на отлично» перезимовали озимые, а мартовское тепло даст возможность тракторам выйти на поле раньше во всех регионах страны.

В ближайшие дни на территории Беларуси синоптики обещают до плюс 12 градусов. Так что для аграриев старинная поговорка «что посеешь — то пожнешь» с приходом ранней весны вновь обретает актуальность.